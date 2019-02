Meteo a 7 giorni: FREDDO in arrivo al sud nel week-end ma attenti ai colpi di scena!

Qualche giorno fa i modelli per il periodo 23-24 febbraio segnalavano la possibile risalita verso nord-est dell'anticiclone che avrebbe spalancato le porte ad una poderosa irruzione di aria fredda dalla Russia sin nel cuore del Mediterraneo. Abbiamo seguito con grande passione lo scenario delineato, che (come successo altre volte) ha finito un po' per perdersi per strada con il passare dei giorni.



Infatti ha preso piede in modo sempre più netto l'idea che l'anticiclone fosse mastodontico, invicincibile, obeso, inespugnabile e la massa d'aria gelida è stata relegata all'estremo est europeo e infine alla Grecia.



Di fronte a simili exploit il previsore non poteva che chinare la testa, perchè la convergenza modellistica sembrava pressochè totale, nelle ultime emissioni invece l'anticiclone "monstre" tanto mostuoso non appare più e l'azione fredda sulle nostre regioni meridionali ha invece assunto una certa rilevanza, arrivando a coinvolgere in parte anche le nostre regioni centrali.



E' possibile che questo parziale dietrofront modellistico diventi ancora più marcato nelle prossime emissioni? La massa d'aria gelida ad est non è affatto trascurabile, la spinta a nord dell'anticiclone potrebbe anche risultare più marcata e dunque non si può escludere nulla. Per ora ci limitiamo a fornirvi la previsione più probabile che vedrà comunque questo freddo seguitare a coinvolgere il meridione sino a martedi 26 febbraio, mentre sul resto d'Italia poco o nulla cambierà e di precipitazioni non se ne vedranno.



SINTESI PREVISIONALE sino a MARTEDI 26 FEBBRAIO:

mercoledi 20 febbraio: un po' di velature al nord, nubi basse su coste liguri, tirreniche e dell'alto Adriatico, bel tempo sui restanti settori. Clima diurno mite o relativamente mite.



giovedi 21 febbraio: tempo buono ovunque, salvo nubi residue sul Tirreno e le isole maggiori, locali nebbie sulle pianure e nelle valli, temperature quasi stazionarie.



venerdi 22 febbraio: ancora tempo nel complesso buono, salvo modesti annuvolamenti o locali nebbie sulle pianure e nelle valli. Temperature senza variazioni rilevanti o in lieve aumento.



sabato 23 febbraio e domenica 24 febbraio: ingresso di aria nettamente più fredda su Abruzzo e meridione con annuvolamenti irregolari associati a rovesci sparsi, anche di tipo nevoso o associati a gragnuola, graupel o addirittura grandine. Tempo migliore altrove, ventoso al centro e al sud, un po' di vento da ESE anche in Valpadana. Temperature in generale calo, specie al sud e in Abruzzo.



lunedì 25 e martedi 26 febbraio: prosecuzione della fase fredda al sud ma senza più fenomeni di rilievo, bel tempo ma freddo anche al centro con gelate notturne, freddo solo notturno al nord.

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (piogge)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Stazioni meteorologiche LIVE

>>> Altri satelliti

---------------------------------------------------------------------------