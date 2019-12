Meteo a 7 giorni: forti *NEVICATE* nelle Alpi, tanto MALTEMPO, migliora prima di Natale

Il volto perturbato dell'autunno ruberà la scena ancora per qualche giorno a quello classico invernale. Lo farà con due perturbazioni particolarmente attive, una transiterà tra venerdì e sabato, l'altra è attesa per domenica.

Il fronte atlantico di venerdì 20 favorirà precipitazioni particolarmente abbondanti sulla Liguria, dove sono attesi picchi di pioggia anche superiori ai 150mm in 24 ore, mentre sulle Alpi la neve cadrà mediamente oltre i 1500m, andando a determinare accumuli anche di un oltre metro a 2000m. Molta pioggia è attesa a bassa quota anche su Prealpi lombarde, venete e friulane sino alle prime ore di sabato 21 con accumuli anche superiori ai 100mm.



Da notare inoltre gli accumuli rilevanti previsti su alta Toscana e poi Umbria, Lazio interno e Campania, derivanti essenzialmente da fenomeni convettivi, cioè temporaleschi.



Ecco la sequenza del passaggio piovoso di venerdì 20 secondo il nostro modello; nella prima carta la sommatoria dei fenomeni è conteggiata tra le 00 e le 12, nella seconda tra le 12 e le 24:

Da notare che medio, basso Adriatico e Sicilia risulteranno scarsamente coinvolti da entrambi i passaggi perturbati, poiché entrambi verranno sostenuti da correnti sud occidentali, come si nota in queste cartine relative alla prima e alle seconda parte della giornata 22 dicembre, sempre secondo il nostro modello:

Da segnalare nel passaggio domenicale una quota neve più bassa sulle Alpi, localmente anche prossima od occasionalmente inferiore ai 1000m .

Da lunedì 23 le correnti ruoteranno dai quadranti nord-occidentali, ci sarà ancora un po' di variabilità con residui fenomeni al sud e questa volta anche in Adriatico, poi il tempo migliorerà e rimarrà probabilmente buono sino a Natale, con l'incognita di un Santo Stefano più variabile ma con scarso rischio di precipitazioni.

Le temperature rimarranno miti sino a domenica 22, poi scenderanno un po' nelle ore notturne, prima di portarsi ancora su valori miti nei valori massimi diurni, salvo nelle locali situazioni nebbiose.



IL TEMPO IN SINTESI SINO A GIOVEDI 26 DICEMBRE:

venerdì 20 dicembre: maltempo al nord-ovest, specie su Liguria e zone alpine con neve oltre i 1300-1500m, peggiora anche al nord-est e sulle centrali tirreniche nel corso della giornate, neve mediamente oltre i 1400-1600m su centro-est Alpi. In serata peggiora anche sulla Campania, qualche pioggia sulla Sardegna, solo nubi sul resto del centro e ancora tempo discreto sul resto del sud. Mite.



sabato 21 dicembre: ancora maltempo in mattinata su nord-est, centro e sud, specie sui versanti tirrenici, pochi fenomeni invece su medio-basso Adriatico e Sicilia, schiarite in Sardegna e al nord-ovest nel corso della giornata, in serata tendenza a nuovo peggioramento. Temperature in lieve diminuzione.



domenica 22 dicembre: altro maltempo su tutta la Penisola con piogge, temporali, specie sui versanti tirrenici e al nord, dove nevicherà sin verso i 1000-1200m, tendenza a miglioramento al nord-ovest dal pomeriggio, temperature in lieve o moderato calo, specie al centro, al sud e nelle Alpi.



lunedì 23 dicembre: variabile sul medio Adriatico e sul meridione, specie sul basso Tirreno con brevi rovesci, schiarite altrove, ventoso, fresco ma non freddo per la stagione.



da martedì 24 a mercoledì 25 dicembre: tempo buono, salvo locali nebbie sulle pianure, temperature minime in calo con freddo moderato, massime stazionarie su valori un po' miti per il periodo.



mercoledì 26 dicembre: qui l'evoluzione si fa incerta.