Meteo a 7 giorni: forte TEMPESTA invernale in arrivo sull'Italia mercoledì 23 gennaio

Mercoledì 23 con buona probabilità arriverà una tempesta invernale.

Una tempesta si.

Una tempesta come quella che lo scorso 27 ottobre si è abbattuta sul Paese e che ha fatto strage di alberi, una tempesta che se fosse confermata potrebbe anche combinare guai peggiori.



Isobare molto ravvicinate attorno ad un minimo inferiore ai 980hPa e con caratteristiche di persistenza che sicuramente sono motivo di preoccupazione.



Pochi pensavano che sarebbe successo davvero ad ottobre, che i modelli avrebbero confermato una tale ciclone a ridosso dello Stivale e invece è successo: ci si chiede a questo punto se non possa andare nello stesso modo.



Che l'affondo depressionario sia notevole ormai è risaputo, quanto a scavare minimi così profondi, beh, quello lo sapremo solo sotto le 72 ore dall'evento, quando il modello ci regala le migliori performances. Si perché per ora si assiste ad un continuo balletto sul posizionamento di questo minimo di pressione: più ad ovest, più ad est, al centro. E non si tratta di un dettaglio trascurabile perché cambierebbe molto.



Con il minimo più ad ovest la neve cadrebbe abbondante anche in pianura segnatamente al nord e sulle zone interne appenniniche del centro a quote molto basse . Con il minimo un po' più a sud e più ad est sarebbero invece le regioni centrali a risentire di rovesci di neve sin quasi al litorale, mentre il nord si dovrebbe accontentare di qualche spruzzata passeggera.



Al sud invece comunque vada il maltempo arriverà ma non porterà neve in pianura , ma solo in Appennino, troppo alte in questa fase le temperature per poter vivere un evento nevoso sin sulle coste.



Entrare nel dettaglio è dunque al momento assolutamente impossibile, entrambe le opzioni hanno al momento eguale possibilità di realizzarsi al 40 per cento, mentre restano aperte altre opzioni al 15 per cento, al 5 viene relegata la percentuale di flop totale dell'evento, davvero poche per una volta.



Intanto nel fine settimana farà sempre più freddo al nord e l'instabilità sarà attiva soprattutto al centro e al sud, mentre per lunedì una fase di moderato maltempo insisterà ancora sulle nostre regioni del centro-sud a causa dell'approfondimento di un primo minimo depressionario, in rapido allontanamento nella giornata di martedì, poi ci si concentrerà sul grande evento di gennaio.



SINTESI PREVISIONALE SINO A VENERDI 25 GENNAIO:

sabato 19 gennaio: al nord nubi irregolari con sporadiche nevicate a ridosso delle Prealpi e dei rilievi emiliani sino a 300m nelle prime ore della giornata. Freddo moderato, più intenso in quota, Bora. Schiarite nella seconda parte del giorno.

Nuvolosità variabile sul resto del territorio con brevi rovesci sparsi, specie sui versanti tirrenici.



domenica 20 gennaio: al nord soleggiato ma freddo, solo sull'Emilia-Romagna e su ovest Alpi ancora nuvoloso con qualche sporadico fenomeno nevoso in montagna. Al centro e al sud dapprima belle schiarite, poi tempo in peggioramento da ovest con piogge dalla sera a partire da Lazio e Sardegna.



lunedì 21 gennaio: tempo molto instabile, a tratti perturbato al centro e al sud con precipitazioni sparse, nevose in quota oltre i 600m sull'Appennino centrale, oltre gli 800-1000m su quello meridionale. Ventoso. Al nord parzialmente nuvoloso e segnatamente sull'Emilia-Romagna qualche debole nevicata a ridosso dei rilievi e le pianure limitrofe, freddo moderato.



martedì 22 gennaio: tregua temporanea; al nord tempo discreto salvo addensamenti più compatti sull'Emilia-Romagna associati a deboli nevicate, altrove nuvolosità irregolare ma con fenomeni in esaurimento.



da mercoledì 23 gennaio a venerdì 25 gennaio: tempesta di vento, pioggia e neve in arrivo su gran parte d'Italia. In questo momento è impossibile dettagliare quali zone verranno maggiormente investiti dai fenomeni, ma siamo già certi che il vento soffierà violento, specie sulle coste e in montagna, dove non mancheranno bufere di neve. Si ipotizzano nevicate passeggere al nord, intense sull'Appennino centrale oltre i 300-400m, ma solo un'ipotesi. Seguite i nostri aggiornamenti!