Meteo a 7 giorni: forte MALTEMPO tra venerdÃ¬ e sabato, poi...

L'inverno è scomparso dalla scena meteorologica italica ed europea; la stagione fredda è stata per il momento sostituita da una condizione prettamente autunnale che vede il dominio di miti correnti atlantiche sul nostro continente.

Si tratta di aria proveniente dall'oceano alternata a fasi con correnti nord africane (come negli ultimi due giorni); con questo tipo di massa d'aria il freddo viene spinto molto lontano dalla nostra Penisola e l'inverno risulta mortificato sul nascere.

Guardando a prua verso un futuro non troppo lontano, si nota il transito di un'intensa perturbazione che metterà sotto torchio l'Italia nelle giornate di venerdi 20 e sabato 21 dicembre ad iniziare dalle regioni centro-settentrionali.

La prima mappa in simboli mostra la situazione attesa in Italia nelle ore centrali di venerdi 20 dicembre:

In questo frangente prevediamo piogge molto intense sul nord-ovest, in trasferimento verso il nord-est, il medio-alto Tirreno e la Sardegna nord-occidentale. La neve farà la sua comparsa sulle Alpi sopra i 1100-1500 metri procedendo da ovest verso est; sulle altre regioni tempo asciutto o piogge poco probabili.

Anche la giornata di sabato 21 dicembre, primo giorno dell'inverno astronomico. potrebbe essere compromessa dalla pioggia su buona parte d'Italia. Ecco la probabilità di avere piogge maggiori di 5mm nella giornata in parola secondo il modello americano:

Dove vedete il colore rosso, quindi su quasi tutto il nord, il Tirreno e la Sardegna, la probabilità di avere piogge maggiori di 5mm viene giudicata ELEVATA.

Dovrebbero restare ai margini l'Emilia Romagna, il versante adriatico e il meridione ad eccezione della Campania dove la medesima probabilità viene giudicata scarsa o nulla.

A seguire cosa potrebbe succedere? In una prima fase le correnti si orienteranno da nord-ovest tra domenica 22 e lunedi 23 dicembre:

Ciò apporterà un clima variabile, mite e con qualche pioggia solo nelle aree interne del centro e del meridione unitamente a nevicate sui versanti alpini di confine.

Successivamente potrebbe arrivare un po' di alta pressione proprio nella giornata di Natale con tempo più stabile e sempre mite, nebbia permettendo:

Insomma, per il momento le mappe non contemplano ritorni di freddo almeno fino alla festività natalizia. Se volete delucidazioni su come potrebbe evolvere il tempo successivamente leggete la rubrica "Fantameteo".

Per il momento ecco la tendenza del tempo fino al giorno di Natale in Italia.

Giovedi 19 dicembre: piogge sulle Isole, medio-basso Tirreno, nord-est ed in misura minore anche sul nord-ovest, per il resto tempo mite e asciutto.

Venerdi 20 dicembre: tempo perturbato al nord, sulla Toscana, l'Umbria, il Lazio e la Sardegna occidentale con piogge e rovesci anche forti. Neve sopra i 1100 metri sulle Alpi occidentali, 1300-1500 metri sull'arco alpino centro-orientale. Sulle altre regioni tempo mite ed asciutto.

Sabato 21 dicembre: maltempo su quasi tutta l'Italia ad eccezione del medio-basso Adriatico, l'estremo sud e il sud della Sardegna; migliora in giornata al nord-ovest, ventoso ovunque, ma mite.

Domenica 22 e lunedi 23 dicembre; bello al nord a parte nevicate sui rilievi alpini di confine: instabile al centro e al meridione con rovesci specie nelle aree interne. Clima ventoso, ma mite.

Martedi 24 e mercoledi 25 dicembre fase più stabile in Italia con nebbia al nord e clima gradevole altrove. Vento in attenuazione.

