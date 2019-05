Meteo a 7 giorni: fine settimana PIOVOSO al nord e su parte del centro, poi ancora INSTABILITA'

La goccia fredda che sta interessando le regioni centrali, nelle prossime ore si porterà verso il meridione. Nella giornata di domani, giovedi 16 maggio, il vortice depressionario darà origine a maltempo soprattutto sulle estreme regioni meridionali:

Calabria meridionale e Sicilia orientale saranno alle prese con temporali anche di forte intensità. Pioverà anche sul resto del meridione anche se in maniera meno intensa. Altrove avremo generali condizioni di variabilità con belle schiarite e qualche pioggia a ridosso dei rilievi nel pomeriggio, specie al nord.

La situazione meteorologica prevista per il terzo fine settimana di maggio non evolverà in modo positivo per molte regioni dello Stivale, specie al centro e al nord. Una depressione posizionata sul Tirreno darà origine a piogge e rovesci segnatamente al nord, sul Tirreno e le aree interne, lasciando indenne (forse) solo il meridione.

Ecco la mappa delle precipitazioni attese per l'intera giornata di sabato 18 maggio in Italia:

Si salveranno dalle grinfie di Giove Pluvio l'estremo nord-est, il sud della Sardegna e buona parte del meridione ad eccezione della Campania e del Molise. Su tutte le altre regioni avremo un sabato piovoso, con la neve che tornerà a cadere sull'arco alpino a quote non elevate per la stagione (1500-1600 metri).

Anche la giornata di domenica 19 maggio non sembra immune da episodi di maltempo. Ecco la mappa della probabilità di avere piogge rilevanti in Italia per la giornata festiva, in base ai 20 scenari inbastiti questo pomeriggio dal modello americano:

Viene confermata una probabilità di pioggia ALTA sulla Liguria, l'Emilia Romagna, l'arco alpino centro-occidentale e le zone interne dell'Italia centrale; probabilità MEDIA sulla Sardegna centro-settentrionale e sul medio Tirreno; probabilità BASSA o NULLA sulle altre regioni.

A seguire cosa potrebbe succedere? I geopotenziali e la pressione tenderanno un po' a salire, ma il contesto barico sarà ancora orientato all'instabilità. Ecco la situazione sinottica attesa in Italia per martedi 21 maggio:

Alte pressioni ancora lontane dalla scena italiana, con una reiterata predilezione per le alte latitudini. Da noi campeggerà ancora una blanda depressione che, specie al nord e al centro, darà origine a fenomeni di instabilità sparsa associati a temperature non calde.

Se volete delucidazioni sul tempo a lungo termine leggete la rubrica "Fantameteo"; per il momento ecco la tendenza del tempo per i prossimi sette giorni in Italia.

Giovedi 16 maggio: tempo pertutbato al meridione con piogge intense e temporali sulle regioni estreme. Altrove variabilità con belle schiarite e qualche pioggia a ridosso dei rilievi nel pomeriggio, specie al nord.

Venerdi 17 maggio: migliora al sud a parte le ultime piogge sul Salento, in attenuazione. Peggiora invece al nord con piogge in intensificazione nel pomeriggio specie al nord-ovest; altrove nubi sparse e tempo asciutto.

Sabato 18 maggio: pioggia al nord, al centro e sulla Campania, anche a carattete di rovescio. Neve sulle Alpi sopra i 1500-1600 metri. Asciutto al meridione ad eccezione della Campania; fresco al nord e al centro, mite al sud.

Domenica 19 e lunedi 20 maggio: ancora instabile su tutto il paese con fenomeni più probabili al nord e nelle zone interne del centro. Tempo migliore al sud; fresco al centro-nord, piu mite al sud.

Martedi 21 e mercoledi 22 maggio ancora instabile al nord e al centro con rischio di rovesci, più stabile il tempo al sud e sulle Isole.

