Meteo a 7 giorni: fine settimana disturbato sulle Isole e parte del meridione, poi...

Siamo in attesa di una fase perturbata che interesserà il nord-ovest, la Sardegna e il Tirreno nella giornata di domani, giovedi 24 ottobre. Ecco la simbologia riferita alla giornata in parola:

I settori ortientali e il meridione resteranno esclusi dalle piogge e saranno alle prese con temperature di molto superiori alle medie del periodo stante anche il richiamo di correnti calde provenienti dal nord Africa.

La perturbazione invece di avanzare verso levante, tenderà a sprofondare verso sud-est e nella giornata di venerdi 25 ottobre determinerà maltempo sulle due Isole maggiori e in parte sul basso Tirreno. Sul resto d'Italia il graduale aumento della pressione atmosferica favorirà un miglioramento con cessazione delle piogge e schiarite sempre più ampie.

Rispetto alle elaborazioni di stamattina, il fine settimana potrebbe essere maggiormente compromesso sulle Isole ed alcune aree del meridione, mentre sul resto d'Italia il sole splenderà quasi indisturbato. Ecco la mappa relativa a domenica 27 ottobre:

Il settentrione e il centro saranno sotto il sole, accompagnato da temperature miti. Il sud della Sardegna, la Sicilia e la Calabria saranno invece esposte al flusso sud-orientale della goccia fredda presente sulla Tunisia ed avranno alcuni rovesci occasionalmente temporaleschi sulla Sicilia.

La goccia fredda dovrebbe colmarsi nella giornata di lunedi, ma sull'Italia subenterà un flusso di correnti più fresche settentrionali che imporrà una certa variabilità in un contesto nettamente più fresco. Ecco la situazione sinottica attesa per martedi 29 ottobre:

Le correnti nord africane dovrebbero smettere di ruggire lasciando spazio ad aria decisamente più fresca di matrice settentrionale. In questo frangente, in Italia, si avranni condizioni di generale variabilità con qualche precipitazione più probabile al centro e al meridione.

Se volete delucidazioni sul tempo a lungo termine leggete la rubrica "Fantameteo"; per il momento ecco la tendenza del tempo per i prossimi sette giorni in Italia.

Giovedi 24 ottobre maltempo sulla Sardegna, al nord-ovest e sul medio-alto Tirreno con piogge e temporali, nubi sparse altrove senza piogge e con temperature miti.

Venerdi 25 ottobre: maltempo sulle Isole e il basso Tirreno, nubi sparse altrove senza fenomeni. Mite ovunque.

Sabato 26 e domenica 27 ottobre: bel tempo al nord e su gran parte del centro, instabile sulle Isole e sulla Calabria con temporali specie sabato ed in attenuazione domenica. Molto mite ovunque.

Da lunedi 29 fino a mercoledi 30 ottobre variabilità con clima più fresco e qualche pioggia al centro e al meridione.