Meteo a 7 giorni: fine settimana BAGNATO al nord e al centro; capricci atmosferici anche in seguito?

Gli abitanti del nord e del centro si preparino ad un fine settimana all'insegna della pioggia. La mappa previsionale simbolica riguardante le ore centrali di sabato 18 maggio si commenta da sola:

Tranne la Sardegna, il basso Lazio ed alcuni settori del medio versante adriatico, il resto delle regioni centro-settentrionali si troverà tra le grinfie di Giove Pluvio.

Andrà meglio invece al meridione, dove a parte qualche rovescio sulla Campania, il tempo dovrebbe mantenersi asciutto e termicamente gradevole per l'intera giornata.

Anche domenica 19 maggio sembra in gran parte compromessa dalla pioggia. Ecco la mappa della probabilità di pioggia superiore a 5mm imbastita questo pomeriggio dal modello americano per la giornata in parola:

La mappa mostra una probabilità di pioggia ALTA su buona parte delle regioni settentrionali e sulla Toscana, MEDIA nelle aree interne dell'Italia centrale e sul Lazio, BASSA o NULLA sulle altre regioni.

La prossima settimana arriverà un po' di stabilità o dovremo ancora convivere con l'acquazzone dietro l'angolo? La mappa sinottica prevista per mercoledi 22 maggio mostra un lieve aumento della pressione e dei geopotenziali sull'Italia, ma il quadro generale resterà complessivamente depressionario:

In altre parole, il tempo pur presentando maggiori schiarite e una condizione termica piu gradevole, mostrerà ancora cenni di instabilità sottoforma di rovesci e temporali che si svilupperanno specie nel pomeriggio nelle aree interne e montuose, con locali sconfinamenti lungo le coste specie al nord e al centro.

Per sapere se il caldo e il bel tempo si faranno vivi tra la fine di maggio ed i primi giorni di giugno, leggete la rubrica Fantameteo; per il momento ecco la tendenza per i prossimi sette giorni in Italia.

Venerdi 17 maggio: peggiora nel pomeriggio e in serata al nord, ad iniziare da ovest, con piogge, per il resto tempo mite e asciutto a parte le ultime piogge sul Salento, in attenuazione.

Sabato 18 e domenica 19 maggio: maltempo al nord e su buona parte del centro con piogge e clima fresco, tempo più clemente e mite al sud e sulla Sicilia.

Da lunedi 20 a mercoledi 22 maggio tempo instabile specie al nord e al centro con schiarite alternate ad annuvolamenti intensi e rischio di rovesci o temporali specie sui rilievi. Al sud e sulla Sicilia tempo migliore.

www.meteolive.it