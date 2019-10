Meteo a 7 giorni: fine settimana accettabile, ma attenzione a LUNEDI 7 OTTOBRE

Esaurita l'azione della perturbazione che attualmente sta interessando il meridione e parte del centro con rovesci e temporali, sull'Italia si aprirà un corridoio di correnti nord occidentali moderatamente fresche che ci accompagneranno fino alla giornata di domenica 6 ottobre.

La prima mappa riassume il tempo che avremo in Italia nella giornata di domani, venerdi 4 ottobre:

Come potete vedere, il passaggio perturbato odierno sarà ultimato e il tempo tenderà a migliorare anche al sud. Un po' di nuvolosità sarà invece presente al nord stante l'entrata di un nuovo impulso molto debole, che nella giornata di sabato 5 ottobre darà luogo a qualche isolato rovescio sul medio-basso Tirreno e sulla Sardegna.

Il medesimo impulso tenderà poi ad interessare il sud nella mattinata di domenica 6 ottobre con qualche rovescio tra la Sicilia e il sud della Calabria, mentre sul resto d'Italia il tempo resterà buono o discreto in un contesto termico nel complesso gradevole.

A partire dalla sera-notte di domenica, l'Italia subirà un nuovo attacco da parte delle correnti fresche settentrionali. Un nucleo instabile valicherà le Alpi e nella giornata di lunedi 7 ottobre darà luogo a piogge su gran parte d'Italia.

A tal proposito, ecco la mappa della probabilità di pioggia maggiore di 5mm imbastita questo pomeriggio dal modello americano per le ore centrali di lunedi 7 ottobre:

La probabilità di pioggia maggiore si avrà sulle Alpi, la Liguria di Ponente, la Sardegna, l'Abruzzo e in parte sul Tirreno, anche se i massimi di pioggia potrebbero mantenersi al largo.

Si tratta di una previsione molto complessa ed ancora passibile di cambiamenti che monitoreremo con le prossime uscite modellistiche.

Successivamente, torneranno sull'Italia condizioni di variabilità positiva stante una flebile espansione dell'alta pressione atlantica verso levante; ecco la mappa sinottica valida per mercoledi 9 ottobre:

Qualche rovescio più consistente potrebbe interessare la Sicilia e le estreme regioni meridionali, per il resto avremo condizioni variabili con belle schiarite e basso rischio di pioggia.

Se volete delucidazioni sul tempo a lungo termine leggete la rubrica Fantameteo; per il momento ecco le previsioni valide per i prossimi sette giorni in Italia:

Venerdi 4 ottobre: un po' di nubi al nord e residui rovesci al mattino sulle regioni estreme in attenuazione, per il resto bel tempo.

Sabato 5 ottobre: nubi sparse con qualche rovescio sul medio-basso Tirreno e sulle Isole, bello sul resto d'Italia. Clima gradevole.

Domenica 6 ottobre: qualche rovescio al mattino tra Calabria e Sicilia, nubi sparse con belle schiarite altrove con peggioramento al nord verso sera, clima gradevole.

Lunedi 7 ottobre: maltempo sull'Italia specie al centro e al sud, qualche pioggia anche sul nord-ovest, clima fresco e ventoso ovunque.

Martedi 8 ottobre: ultimi rovesci al sud in via di attenuazione in giornata, bello altrove, clima gradevole e ventoso.

Mercoledi 9 e giovedi 10 ottobre variabilità con qualche rovescio limitato alla Sicilia e alle regioni estreme.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI