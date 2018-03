Meteo a 7 giorni: feste in salvo, ma diverse fasi PIOVOSE in vista

Nell'uovo di Pasqua quest'anno troveremo il sole, che rimarrà con noi sino a Pasquetta: sarà già un bel regalo, considerando che PRIMA e DOPO il tempo non sarà certamente così benevolo, soprattutto al nord e sul Tirreno.



Ormai c'è una grande convergenza modellistica sulle previsioni sino a giovedì 5 aprile, che mostreranno ancora il volto dinamico della primavera. E' come se lo sconquasso barico di fine febbraio ci avesse restituito il vecchio comportamento di questa capricciosa ma adorabile stagione.



Stupisce infatti osservare la processione delle perturbazioni atlantiche viaggiare così basse di latitudine e coinvolgere senza grandi difficoltà la nostra Penisola, dopo diversi anni in cui vederne transitare anche solo una era considerato quasi un miracolo o un privilegio.



Le piogge saranno presenti venerdì al nord e su parte delle regioni centrali tirreniche, sabato su gran parte del Paese, mentre dopo la sosta soleggiata delle feste, si tornerà ad aprire gli ombrelli da martedì 3 al nord-ovest, poi anche su nord-est e Toscana, mercoledì 4 su nord e centro, giovedì 5 ovunque prima di localizzarsi in Adriatico e al sud.



Queste piogge primaverili sono utilissime, oltretutto sulle Alpi si verificheranno altre nevicate a partire dalle quote medie; se questo trend continuasse ancora per un po', anche se l'estate fosse piuttosto avara di precipitazioni, il territorio potrebbe affrontarla più facilmente.



SINTESI PREVISIONALE SINO A GIOVEDI 5 APRILE:

venerdì 30 marzo: piogge su Alpi, Prealpi, pianure a nord del Po, Liguria, a macchia di leopardo su Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna, asciutto altrove, soleggiato al sud. Neve sulle Alpi oltre i 1500m.



sabato 31 marzo: perturbato al nord, al centro e sulla Campania, nubi e rovesci sparsi in arrivo anche sul resto del Paese con calo termico. Neve sulle Alpi oltre i 1500m, ma localmente anche a quote inferiori.



domenica 1° aprile: Pasqua con residui fenomeni su medio e basso Adriatico, specie nelle zone interne con qualche breve temporale pomeridiano, bel tempo altrove, clima gradevole, specie nel pomeriggio.



lunedì 2 aprile: Pasquetta con il sole ovunque e clima gradevole.



martedì 3 aprile: peggiora con piogge su nord-ovest ed alta Toscana, poi piogge anche sul nord-est, asciutto altrove, spesso soleggiato su medio Adriatico e meridione.



mercoledì 4 aprile e giovedì 5 aprile; passaggi piovosi al nord e al centro, giovedì anche sul meridione con temporali sparsi. Temperature in graduale calo.