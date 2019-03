Meteo a 7 giorni: fase primaverile, poi zampata dell'aria fredda

Ancora un posticipo, ancora una situazione anomala. Dai primi di febbraio al tempo è successo qualcosa: è come se avessero acceso di colpo un'aspirapolvere, l'alta pressione, poi fossero usciti di casa dimenticandosi di spegnerlo.



Così da allora è successo ben poco e quel poco si è concentrato ai margini di questo aspiratutto implacabile. Certamente il vortice freddo ancora presente a ridosso del nord Africa riesce ad impegnare le due Isole Maggiori determinando precipitazioni, ma sul resto d'Italia l'aspiratutto anticiclonico assicurerà la stabilità, tenendo pericolosamente lontane le piogge primaverili.



Primavera che invece mostrerà il suo volto stabile, gradito ai più, giacché floreale, ma sgradito anche a molti altri che soffrono di patologie allergiche; sicuramente le attività all'aperto saranno avvantaggiate da questa situazione, ma finiranno per aggravarsi i problemi legati alla siccità, che tormentano in modo particolare il settentrione.



All'inizio della prossima settimana l'anticiclone finirà per traslare un po' verso nord, concedendo l'ingresso da nord-est di aria progressivamente più fredda, che investirà principalmente i Balcani ma che coinvolgerà almeno in parte entro mercoledì 27 marzo anche le nostre regioni adriatiche e meridionali, originando acquazzoni sparsi, vento, anche neve a bassa quota in Appennino, oltre che naturalmente un sensibile calo termico.



Qui sotto ecco la media degli scenari del modello americano riferita alle temperature previste per la giornata di mercoledì 27 marzo sull'Europa a 1500m : si nota il freddo che abbraccia l'Adriatico in quota ma che si farà sentire anche in pianura:



SINTESI del tempo previsto sino a giovedì 28 marzo (grafica e testo):



Venerdì 22 marzo: sulle due isole maggiori nuvolaglia irregolare con locali rovesci o temporali, specie lungo il versante meridionale della Sicilia e sul Cagliaritano, un po' di nubi anche sul resto del sud, ma senza piogge, bel tempo sul resto del Paese e temperature massime in rialzo.



Sabato 23 marzo: nubi residue su sud Sardegna e Sicilia con locali rovesci, tendenza a miglioramento, bel tempo altrove, temperature miti.



Domenica 24 marzo: bella giornata dalle Alpi alla Sicilia, temperature gradevoli, in ulteriori rialzo al nord e nelle zone interne del centro.



Lunedi 25 marzo e martedì 26 marzo: dapprima bel tempo, da martedì pomeriggio annuvolamenti irregolari in transito da nord verso sud lungo la Penisola, senza conseguenze.



Mercoledì 27 marzo: instabile su Romagna, medio Adriatico e meridione con sensibile calo termico, vento e rovesci, nevosi sin sotto i 1000m, poi sino a 500m entro sera, un po' di nubi anche altrove, ma senza conseguenze ma anche qui più freddo e ventoso.



Giovedì 28 marzo: sul meridione e l'Abruzzo ancora nuvoloso con brevi rovesci, nevosi sino a 400-500m ventoso e freddo, ampie schiarite sul resto d'Italia.



