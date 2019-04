Meteo a 7 giorni: fase piÃ¹ MITE e TRANQUILLA, ma nel periodo pasquale...

La depressione che ci ha funestato lo scorso week-end con piogge e temporali da nord a sud, spara le ultime cartucce nella giornata odierna sulle regioni meridionali. Al nord e al centro il tempo è migliorato, anche se non abbiamo cieli completamente sereni.

La giornata di martedi 16 aprile vedrà l'avanzata di ciò che resta di un fronte perturbato, fortemente "martirizzato" dall'aumento della pressione che avverrà sull'Europa centrale e sull'Italia.

Il corpo nuvoloso sarà in grado di elargire qualche debole pioggia su Alpi e Piemonte oltre ad un generale aumento della nuvolosità (in prevalenza medio-alta) sul restante centro-nord, senza fenomeni particolari; migliorerà invece il tempo al meridione con aumento delle temperature.

Cosa succederà in seguito? Passato questo piccolo disturbo, il tempo ci presenterà una fase più tranquilla anche se non completamente stabile da nord a sud; tra mercoledi 17 e venerdi 19 aprile una blanda zona di alta pressione impedirà a nuove perturbazioni di scorrazzare sulla nostra Penisola, consentendo anche un graduale aumento delle temperature massime.

Il richiamo di correnti sciroccali causerà qualche addensamento sulla Sardegna; per il resto il tempo sarà abbastanza buono e molto mite.

Osservate però quella depressione sulla Penisola Iberica: sarà la bestia nera dei meteorologi perchè potrebbe condizionare il tempo del periodo pasquale in modo ancora non molto chiaro.

La giornata di PASQUA dovrebbe comunque reggere; ecco la mappa della probabilità di pioggia superiore a 5mm calcolata in base ai 20 scenari del modello americano per la giornata medesima:

Se si eccettuano i settori alpini e forse la parte più occidentale e meridionale della Sardegna, sul resto della Penisola la probabilità di pioggia prevista risulta al momento NULLA, anche se il cielo non sarà del tutto sereno.

Diverso invece il dscorso per la giornata di PASQUETTA:

La probabilità di pioggia maggiore di 5mm risulterà nel complesso MEDIO-BASSA sulle regioni centro-settentrionali, con punte più elevate in prossimità dei settori alpini occidentali. Risulterà invece ancora NULLA sulle regioni meridionali e sulla Sicilia.

Come vedete, l'incertezza regna ancora sovrana per il periodo pasquale, soprattutto per la giornata di Pasquetta. Se volere ulteriori delucidazioni sul tempo a lungo termine leggete la rubrica FANTAMETEO.

Per il momento, ecco la tendenza del tempo in Italia fino alla giornata di lunedi 22 aprile.

Martedi 16 aprile: qualche pioggia nell'arco della giornata su Alpi e Piemonte, qualcuna nel pomeriggio nelle aree interne dell'Italia centro-meridionale, per il resto nubi irregolari, ma tempo asciutto.

Mercoledi 17 aprile: ancora qualche rovescio nel pomeriggio nelle zone interne del centro e del sud, per il resto soleggiato e con temperature in salita.

Da giovedi 18 fino a domenica 21 aprile: tempo abbastanza buono in Italia con nubi locali e basso rischio di pioggia, temperature molto gradevoli.

Lunedi 22 aprile: aumento della nuvolosità al nord e al centro con rischio di deboli piogge, più stabile il tempo al meridione e sulla Sicilia.

Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it