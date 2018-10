METEO a 7 GIORNI: fase di MALTEMPO ai nastri di partenza

L'atteso cambiamento del tempo che da giorni stiamo seguendo su carte e modelli diverrà realtà a partire dalla giornata di domani, sabato 27 ottobre (prima mappa).

Piogge anche intense colpiranno in una prima fase le regioni settentrionali, mentre domenica 28 tenderanno ad estendersi anche al centro ed a parte del meridione, dove aumenterà il rischio di temporali.

L'ultimo fine settimana di ottobre sarà quindi molto diverso rispetto a quelli che l'hanno preceduto; il quadro termico non presenterà punte al ribasso notevoli, ma dal punto di vista dei fenomeni sentiremo veramente l'influenza dell'autunno.

La giornata più perturbata sembra però essere lunedi 29 ottobre; in altra sede abbiamo già discusso in merito ad un ciclone mediterraneo, che come una gigantesca trottola risalirà dal nord Africa fino al settore di nord-ovest, convogliando verso l'Italia una grossa mole di aria umida.

Lo vediamo raffigurato nella seconda mappa, valida per le 20 della giornata in parola. Il suo perno sarà centrato tra la Costa Azzurra e la Liguria; da questa posizione comanderà il maltempo che si manifesterà con rovesci intensi, temporali, venti molto forti e mareggiate.

Martedi 30 ottobre dovrebbe essere una giornata di relativa tregua, anche se assai ventosa e con mari in cattive condizioni. Anche il quadro termico tenderà a scendere sotto i colpi di una corrente libecciale abbastanza fredda.

Si tratterà solo di una pausa in quanto la giornata di mercoledi 31 ottobre (terza mappa) riproporrà situazioni di maltempo al nord e sul Tirreno sotto l'egida di forti venti sciroccali (freccia rossa).

In merito ai primi giorni di novembre il quadro meteo risulta ancora incerto dal punto di vista previsionale .

La media degli scenari del modello americano per venerdì 2 novembre (quarta mappa) mostra però la probabile prosecuzione del regime instabile sui settori occidentali italiani dove potrebbe cadere altra pioggia.

RIASSUMENDO: sabato 27 ottobre maltempo al nord con piogge anche intense, qualche rovescio anche sulla Toscana e il Lazio, per il resto tempo asciutto.

Domenica 28 ottobre: maltempo su tutta l'Italia specie al nord-est e sul Tirreno, parziale attenuazione dei fenomeni al nord-ovest nel pomeriggio, rovesci anche al sud specie sulla Campania.

Lunedi 29 ottobre; maltempo generale con piogge intense, temporali, venti forti e mareggiate specie al nord e al centro. Scirocco forte ovunque.

Martedi 30 ottobre: tempo ventoso, variabile con poche piogge e mari in cattive condizioni specie i bacini centro-settentrionali.

Mercoledi 31 ottobre: nuovo peggioramento con piogge anche intense al nord e sul Tirreno, meno frequenti i fenomeni sul resto d'Italia.

Giovedì 1 e venerdì 2 novembre ancora instabilità e possibili piogge sui settori occidentali in un contesto nel complesso mite.