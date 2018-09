Meteo a 7 giorni: ESTATE sino all'ultimo respiro ma...

Tra venerdì e domenica l'Italia sarà interessata da un flusso di correnti mediamente nord-occidentali, in un contesto anticiclonico che renderà l'eventuale fenomenologia molto modesta. In altre parole: potranno verificarsi addensamenti ma i fenomeni risulteranno circoscritti e limitati a qualche rovescio o focolaio temporalesco isolato.



Le ultime emissioni evidenziano comunque un anticiclone meno potente del previsto per la prossima settimana, ma sempre in grado di smorzare gli effetti dei fronti che cominceranno a transitare sull'Europa centrale.



Essi infatti si limiteranno a portare della nuvolaglia senza determinare alcuna precipitazione significativa e nel complesso sarà ancora il sole a dominare la scena e l'aria calda a favorire la risalita dei termometri sin su valori prossimi ai 30°C, almeno al centro e al sud.



In definitiva nessun botto clamoroso si prevede da qui all'inizio dell'ultima decade di settembre, come se l'anticiclone volesse perpetuare questa stagione estiva sino all'ultimo, come se non esistesse altro che la staticità atmosferica.



Intendiamoci: succedevano cose del genere anche negli anni 80 e 90 del secolo scorso, ma il problema è che ora gli anticicloni durano quasi in eterno e quando arriva un forte evento perturbativo la popolazione, che lo vive sempre più di rado, non è preparata ad accoglierla e fa errori grossolani mettendosi anche in serio pericolo (ad esempio avventurandosi con l'auto nei sottopassaggi allagati).



Risuccederà.



SINTESI PREVISIONALE sino a GIOVEDI 20 SETTEMBRE:

venerdì 14 settembre: nuvolaglia irregolare al sud con fenomeni localizzati sul basso Tirreno, residua instabilità su centro est Alpi con rovesci locali, tempo migliore altrove. Temperature in lieve flessione ma sempre su valori elevati per il periodo.



sabato 15 settembre: un po' di nuvolosità sparsa su tutto il territorio ma senza grosse conseguenze e con scarso rischio di precipitazioni. Temperature stazionarie.



domenica 16 settembre: al nord moderata instabilità con qualche debole precipitazione a ridosso dei rilievi possibile, al centro e al sud bel tempo ma con locali focolai temporaleschi pomeridiani in Appennino. Temperature sempre molto miti, caldo nel pomeriggio.



da lunedì 17 settembre a giovedì 20 settembre: bel tempo ovunque, temperature superiori alla media del periodo.