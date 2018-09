Meteo a 7 giorni: estate settembrina in fase di stanca?

L'alta pressione presente sul Mediterraneo e l'Italia subirà un parziale disturbo tra giovedì 13 e venerdì 14 settembre stante il transito di un modesto cavo d'onda sull'Italia.

La prima mappa mostra i temporali previsti per domani (giovedì 13) sulla Sardegna, nonché su parte dell'arco alpino e sul nord Appennino specie durante il pomeriggio.

Sul resto d'Italia il sereno verrà sostituito da una nuvolaglia sparsa che renderà il cielo spesso lattiginoso, senza però determinare fenomeni.

Il disturbo punterà successivamente verso le regioni meridionali dove sarà causa di qualche temporale specie nelle zone interne ed estreme.

L'allontanamento verso levante della piccola depressione aprirà le porte ad un fine settimana in prevalenza soleggiato e abbastanza caldo da nord a sud (seconda mappa). Non mancherà però qualche disturbo pomeridiano ubicato sulle Alpi centro-orientali e la dorsale appenninica, sotto le spoglie di qualche temporale pomeridiano in attenuazione al calare del sole.

In alto a sinistra della mappa si nota la fervente attività depressionaria presente sul nord Atlantico, che lentamente potrebbe assumere velleità di conquista verso l'Europa centro-meridionale.

La terza settimana di settembre vedrà un ulteriore approfondimento delle depressioni sul nord Atlantico e le prime infiltrazioni umide da ovest sull'Italia settentrionale e centrale (terza mappa).

In questo frangente, il centro e il nord della nostra Penisola saranno interessate da condizioni moderatamente instabili con rischio di qualche precipitazione, mentre il meridione e le isole resteranno sotto il sole e il bel tempo.

RIASSUMENDO: giovedì 13 settembre temporali sparsi in Sardegna, qualcuno anche nelle aree interne peninsulari e sulla Toscana, per il resto soleggiato.

Venerdì 14 settembre qualche temporale al sud, per il resto soleggiato e stabile con caldo moderato.

Sabato 15 e domenica 16 settembre bel tempo ovunque e temperature in aumento. Qualche temporale nelle aree interne e sulle Alpi nel pomeriggio, in attenuazione in serata.

Da lunedi 17 a mercoledi 19 settembre tempo un po' instabile al nord e al centro con qualche pioggia o rovescio sparso, per il resto soleggiato e caldo.