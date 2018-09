Meteo a 7 giorni: esordio di ottobre con una nuova OFFENSIVA dell'instabilità

L'alta pressione perderà nuovamente colpi nel corso dei prossimi giorni, favorendo disturbi alla tranquillità del tempo del primo autunno.



La prima insidia deriverà dall'eredità lasciata dalla prima irruzione d'aria molto fresca della stagione: si tratta di un vero e proprio ciclone mediterraneo, che andrà localizzandosi sullo Jonio e che proverà ad insidiare anche il tempo della Sicilia e della Calabria jonica nelle prossime 24 ore, ma che poi avrà come obiettivo Grecia, Cipro e Turchia, dove potrebbe provocare piogge anche rovinose.



Nel frattempo sull'Italia si manifesterà un graduale calo della pressione atmosferica e un piccolo cavo d'onda depressionario si inserirà in quota tra nord e parte del centro nella giornata di domenica determinando alcuni annuvolamenti.



Lunedì 1° ottobre transiterà entro sera un impulso freddo al nord e al centro con annessi temporali sparsi, seguiti da un rinforzo del vento e da un calo delle temperature.



L'impulso insisterà poi a ridosso del basso Tirreno sino a mercoledì 3 ottobre, originando instabilità su gran parte del sud. Nel contempo l'alta pressione riprenderà il comando delle operazioni, ripristinando condizioni di tempo buono sul resto del Paese.



In ogni caso si osserva un anticiclone meno robusto e più vulnerabile che potrebbe essere presto attaccato da altre incursioni di aria fredda dai quadranti settentrionali.



SINTESI PREVISIONALE sino a giovedì 4 ottobre:

venerdì 28 settembre: un po' di nuvolaglia sul meridione, qualche rovescio o locale temporale possibile su Sicilia e Calabria jonica, altrove bel tempo. Temperature in generale aumento, salvo all'estremo sud.



sabato 29 settembre: un po' di nuvolaglia residua al sud ma senza più fenomeni. Al nord e al centro un po' di nuvolaglia in rientro da est al settentrione e sul medio Adriatico ma senza conseguenze, per il resto abbastanza soleggiato. In mare aperto sullo Jonio ancora temporali. Temperature senza grandi variazioni.



domenica 30 settembre: nuvolosità irregolare al nord e al centro, qualche isolata precipitazione possibile lungo le Alpi e la dorsale appenninica, tempo migliore al sud, salvo residui addensamenti sulle regioni joniche, temperature senza grandi variazioni.



lunedì 1° ottobre: peggiora su Alpi, regioni centrali tirreniche, poi anche est Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna e Marche entro sera con passaggio di rovesci e temporali sparsi, tempo migliore sul nord-ovest e sulle restanti regioni. Temperature in calo dalla serata al nord e al centro.



martedì 2 ottobre: migliora al nord ma ventoso e più freddo, variabile al centro con residui temporali ma in miglioramento dal pomeriggio, peggiora al sud con rovesci e temporali sparsi, in localizzazione serale a ridosso del basso Tirreno, temperature in diminuzione.



mercoledì 3 ottobre: instabilità residua a ridosso delle Isole Maggiori e del basso Tirreno in genere, bel tempo altrove. Temperature in lieve rialzo.



giovedì 4 ottobre: bello ovunque, salvo residui addensamenti sulla Sicilia e la Calabria. Temperature in ulteriore lieve aumento.