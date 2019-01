Meteo a 7 giorni: Epifania con una tregua, poi nuovamente MALTEMPO e FREDDO

L'irruzione fredda che ha messo sotto torchio il versante adriatico e il meridione tende a spostarsi verso levante. Di conseguenza il tempo sull'Italia centro-meridionale tenderà a migliorare durante il fine settimana dell'Epifania.

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia nella giornata di sabato 5 gennaio; come si può notare dalla mappa, gli ultimi rovesci (nevosi sopra i 500-600 metri) saranno possibili sulla Puglia e sulla Calabria. Qualche pioggia cadrà anche sulla Sardegna occidentale, per il resto nubi sparse e tempo asciutto.

Temperature in aumento specie al nord e sui settori occidentali.

Tra domenica 6 e lunedi 7 gennaio (seconda mappa) assisteremo ad un timido tentativo di allungo dell'alta pressione atlantica verso i nostri lidi.

Il tempo sarà governato da condizioni di variabilità sotto un clima solo relativamente freddo; poche piogge in Italia e concentrate segnatamente al meridione e lungo il versante adriatico.

Come già anticipato, si tratterà di una tregua del tutto temporanea e in procinto di essere "infilzata" da una nuova discesa fredda proveniente dal nord Europa.

La mappa relativa a giovedì 10 gennaio ce la mostra in piena azione sull'Italia; oltre al calo termico andranno in scena venti forti e precipitazioni soprattutto sul settore centro-meridionale della Penisola.

Se volete delucidazioni sul tempo a lungo termine leggete la rubrica "Fantameteo".

RIASSUMENDO: sabato 5 gennaio residue precipitazioni sulle estreme regioni meridionali, nevose sopra i 500-600 metri, per il resto nubi sparse e basso rischio di fenomeni.

Tra domenica 6 e martedi 8 gennaio nubi sparse in Italia con qualche pioggia al sud e clima solo relativamente freddo. A seguire una nuova irruzione fredda colpirà l'Italia specie nella giornata di giovedì 10 gennaio.