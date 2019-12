Meteo a 7 giorni: dopo Natale IRRUZIONE FREDDA sull'Italia

Le feste di Natale trascorreranno all'insegna del tempo buono, nel complesso anche mite nelle ore diurne. La protezione dell'anticiclone, sebbene non cosi spettacolare, sarà sufficiente a garantire la stabilità.



Tra venerdì 27 e domenica 29 dicembre invece ecco un cavo d'onda depressionario attraversare rapidamente l'Italia da nord a sud, limitandosi a produrre dapprima delle deboli nevicate sui settori alpini di confine, coinvolgendo poi il centro e il sud con annuvolamenti e rovesci. Saltato invece gran parte del settentrione, che rimarrà sottovento alla circolazione da nord.



L'afflusso di aria fredda al seguito dell'impulso instabile andrà a determinare venti sostenuti ma soprattutto annuvolamenti e precipitazioni nevose a quote collinari o anche inferiori su Marche meridionali, Abruzzo e gran parte delle zone montuose del sud, specie molisane e lucane.



La diminuzione della temperatura si avvertirà quasi ovunque ma risulterà più marcata e persistente sul medio Adriatico e sul meridione, dove il freddo persisterà poi anche lunedì 30, mentre altrove, soprattutto in quota, andrà attenuandosi.



In seguito ecco il ritorno dell'anticiclone per San Silvestro con tempo sostanzialmente buono e nuovamente più mite, salvo locali nebbie sulle zone pianeggianti. Sulla durata di questo tormentone anticiclonico parlerà diffusamente la rubrica del "fantameteo".



L'andamento termico sino a martedì 31 dicembre:

SINTESI PREVISIONALE SINO A MARTEDI 31 DICEMBRE:

mercoledì 25 dicembre e giovedì 26 dicembre: bel tempo quasi ovunque, salvo passaggi nuvolosi stratiformi al nord e modesti annuvolamenti al sud, ma senza fenomeni associati. Temperature minime in lieve calo e un po' di freddo mattutino, massime sempre su valori superiori alla media.



venerdì 27 dicembre: al nord nubi in aumento e lungo la cresta delle Alpi qualche debole nevicata portata da nord, per il resto asciutto. Al centro da sereno a velato, bel tempo al sud, nubi basse in arrivo in giornata sulle regioni centrali tirreniche e il levante ligure ma senza conseguenze.



sabato 28 dicembre: al nord rientro di un po' di nubi da est su Emilia-Romagna, basso Piemonte con venti di Bora in rinforzo e calo termico, al centro e al sud instabile con rovesci al mattino soprattutto sulle regioni tirreniche, dal pomeriggio in spostamento e localizzazione su medio Adriatico e meridione, con limite della neve in calo sin verso i 700m, raffiche di vento da nord-est e temperature in sensibile diminuzione.



domenica 29 dicembre: giornata fredda sull'insieme del Paese ma generalmente soleggiata al nord e su alto e medio Tirreno, instabile su medio Adriatico e meridione con neve sino a quote collinari, localmente anche a quote inferiori su Puglia e Calabria. Ventoso ovunque.



lunedì 30 dicembre: residue condizioni di tempo instabile al sud con sporadiche nevicate al mattino sui rilievi oltre i 500m, tendenza a miglioramento, bel tempo altrove, freddo al mattino, temperature massime in aumento, ancora ventoso, specie al sud.



martedì 31 dicembre: nuvolaglia residua al sud senza più fenomeni, bel tempo altrove, temperature in rialzo, locali nebbie sulle pianure del nord.

