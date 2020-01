Meteo a 7 giorni: dopo il TEPORE ritorno improvviso del FREDDO con NEVE al sud e in Adriatico

L'evento stratosferico estremo (ESE) di tipo "freddo" riscontratosi in stratosfera si è chiaramente propagato in troposfera nel corso della fase iniziale del mese di gennaio, approfondendo il vortice polare a tutte le quote e influenzando l'andamento di tutto l'inverno, che è diventato praticamente inoffensivo, poiché tutte le masse d'aria fredde sono rimaste parcheggiate a ridosso del Polo.

Nonostante il previsto indebolimento della struttura del vortice polare, prima in alta quota, poi anche in troposfera, sarà difficile assistere prima della terza decade di febbraio ad un altro episodio simile a quello che stiamo per sperimentare, che nascerà da un'effimera frenata della corrente a getto.



Effimera ma sufficiente a cancellare in poche ore tutto il tepore che sperimenteremo tra il fine settimana e l'inizio della prossima, poiché una massa d'aria di origine artica marittima sfonderà a sud delle Alpi dalla serata di martedì 4 febbraio, andando a coinvolgere tutta la Penisola, ma soprattutto il versante adriatico e il meridione, favorendovi anche il ritorno della neve, sia pure non particolarmente abbondante.

Subito dopo è assai probabile un ritorno a correnti occidentali più miti; le perturbazioni che proveranno a fare il loro ingresso da ovest verranno disturbate dalla presenza dell'alta pressione.



In questi tempi di "magra", chi ama l'inverno dovrà dunque accontentarsi di questa piccola sfuriata; per tutti comunque il vento previsto sarà un toccasana, perché ripulirà l'aria delle grandi città da polveri e veleni.

IN SINTESI il tempo sino a venerdì 7 febbraio:

sabato 1 e domenica 2 febbraio: un po' di nuvolaglia su Tirreno, bassa Valpadana, Liguria, ovest Alpi, associata a qualche sporadica pioggia tra Spezzino ed alta Toscana, tempo migliore altrove, clima mite, con punte anche di 20°C sulle zone interne sarde.



lunedì 3 febbraio: bel tempo ovunque e clima molto mite per la stagione.



martedì 4 febbraio: transito di nuvolosità elevata al nord e poi al centro, nubi sul Tirreno e la Liguria con locali piogge, tempo ancora bello al sud; arrivo del vento di Tramontana e Foehn al nord entro sera con neve sui settori alpini di confine. Temperature ancora miti, poi in calo sulle Alpi.



mercoledì 5 febbraio: tempo instabile su medio Adriatico e meridione con rovesci sparsi, anche di tipo nevoso oltre i 700m, nuvolosità irregolare altrove con venti sostenuti e calo delle temperature generale. Raffiche violente in Sardegna e sul Tirreno da Maestrale.



giovedì 6 febbraio: ancora tempo instabile su medio Adriatico e meridione con rovesci sparsi, nevosi oltre i 400-500m, ma localmente anche a quote prossime alle pianure o alle coste, pur in presenza di temperature sopra lo zero, tempo migliore altrove, sempre ventoso (da NNE), specie al centro e al sud, freddo moderato, più intenso al sud e in Adriatico.



venerdì 7 febbraio: residui rovesci nevosi su Puglia, Lucania e Calabria oltre i 200m, tempo buono altrove ma freddo con gelate notturne su tutte le zone interne. Attenuazione dei venti.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località





-------------------------------------------------------------------