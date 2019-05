Meteo a 7 giorni: dopo i temporali parentesi ESTIVA ma...

L'ultima scarica di temporali, previsti tra la serata odierna e la giornata di mercoledì, lascerà spazio ad una parziale rimonta dell'anticiclone tra giovedì e domenica, ma con effetti che si manifesteranno segnatamente al nord e sul versante centrale tirrenico, mentre sul medio Adriatico e sul meridione seguiteranno ad insistere condizioni di moderata instabilità, poiché verranno abbracciati, sia pure in modo sempre convinto, dal vortice depressionario in allontanamento verso i Balcani.



Entro domenica comunque quasi per tutti interverrà la classica quiete dopo la tempesta, con temperature in rapido rialzo e clima estivo a partire dalla Valpadana, la prima già giovedì 30 a sperimentare valori anche oltre i 26°C.

Le precipitazioni nella giornata di mercoledì 29 si attesteranno soprattutto sul Triveneto e sul medio Adriatico, come mostra la mappa relativa al nostro modello:

Giovedì 30 maggio invece l'instabilità andrà scivolando sempre più verso sud, e li metterà radici sino a sabato, rinnovando il rischio di temporali pomeridiani soprattutto in Appennino tra Abruzzo, basso Lazio e meridione in genere, come mostra la mappa seguente:

Da notare, come dicevamo sopra, il repentino rialzo dei valori atteso a partire dal nord e dal pomeriggio di giovedì 30 maggio si nota chiaramente nella mappa termica prevista al suolo per le ore 15 dal modello di MeteoLive:

Nei giorni successivi le temperature aumenteranno ancora, soprattutto al nord, sulla Sardegna e lungo le regioni centrali tirreniche. Il clima estivo dovrebbe protrarsi sino ai primi giorni della prossima settimana, anzi al centro e al sud potrebbe mettere radici, mentre il nord potrebbe presto finire nel bersaglio di nuovi temporali (a tal proposito leggete la rubrica del "fantameteo".



SINTESI PREVISIONALE sino a MARTEDI 4 GIUGNO:

mercoledì 29 maggio: nubi e rovesci su nord-est, est Lombardia, centro peninsulare, schiarite su nord-ovest e Sardegna, variabile al sud con tendenza a rovesci o temporali pomeridiani, specie sulle zone interne e montuose. Ventilato e moderato calo termico su gran parte d'Italia, salvo al nord-ovest.



giovedì 30 maggio: instabile su Lazio, Abruzzo, meridione con rovesci temporaleschi in prevalenza pomeridiani, tempo migliore altrove, netto rialzo termico al nord, specie in pianura.



da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno: su basso Lazio, Abruzzo e meridione un po' instabile con innesco di temporali pomeridiani, specie all'interno e in Appennino, sul resto del Paese bel tempo e caldo moderato.



lunedì 3 giugno e martedì 4 giugno: al nord passaggi nuvolosi con qualche spunto temporalesco o rovescio pomeridiano sui rilievi, più raro in pianura, bel tempo altrove, salvo residui temporali sull'Appennino meridionale, piuttosto caldo.

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (piogge)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Stazioni meteorologiche LIVE

>>> Altri satelliti

---------------------------------------------------------------------------