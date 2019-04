Meteo a 7 giorni: domenica affondo FREDDO quasi INVERNALE in pieno maggio sull'Italia

La neve ai primi di maggio alle basse quote farà certamente notizia, anche se non è poi così rara alle nostre latitudini. Del resto sulle Alpi può nevicare anche in piena estate sin sotto i 2000m, dunque non stupiamoci troppo.



In ogni caso una sciabolata fredda dal nord Europa come quella in arrivo tra domenica e lunedì non passerà inosservata, perché porterà il suo carico di vento, maltempo, freddo e anche grandine, oltre alle già citate nevicate in quota, sin sotto i 1000m in qualche caso.



Guardate ad esempio questa mappa barica e termica (valori a 1500m) prevista nell'ultimissimo aggiornamento del modello americano per la prima mattinata di domenica 5 maggio, dove si nota il vortice ciclonico collocato sull'alto Tirreno, l'aria fredda che ormai si è riversata in Valpadana e sta sfondando anche al centro e la sostenuta ventilazione che verrà ad instaurarsi:







Se è vero che il maltempo tenderà ad esaurirsi su gran parte d'Italia già nel corso della giornata di lunedì, la ventilazione settentrionale insisterà al sud almeno sino a martedì 7, mantenendo le temperature frizzanti e ancora elevato il rischio di qualche acquazzone o breve temporale, specie sulla Puglia. Ma come si arriverà a questa situazione tanto instabile?



Tutto si innescherà già tra giovedì 2 e venerdì 3 maggio, quando un altro impulso freddo transiterà sui cieli del nord e di parte del centro Italia, favorendo una recrudescenza dell'instabilità. La saccatura in arrivo per sabato troverà dunque già la strada spianata, un canale depressionario che verrà adeguatamente sfruttato per produrre altre precipitazioni.



Ecco la sintesi grafica previsionale prevista sino a martedì 7 maggio:

IL TEMPO in SINTESI testuale sino a martedì 7 maggio:

mercoledì 1° maggio: bella giornata al nord, inizialmente anche al centro e al sud ma nel pomeriggio non mancheranno spunti temporaleschi lungo la dorsale appenninica che potrebbero anche coinvolgere le zone pianeggianti limitrofe prima di sera. Temperature in aumento al nord con massime sino a 22°C.



giovedì 2 maggio: dapprima bel tempo, poi nubi in arrivo al nord ed entro sera rovesci su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana in spostamento da ovest verso est; nella notte su venerdì rovesci possibili anche su molte zone di pianura, temperature in lieve calo al nord, in aumento altrove.



venerdì 3 maggio: al nord e sulle zone interne del centro tempo moderatamente instabile con schiarite alternate a spunti temporaleschi o brevi rovesci di pioggia, specie nel pomeriggio. Ulteriore lieve calo termico al nord, tempo buono su fascia costiera del centro e sul meridione.



sabato 4 maggio: molto nuvoloso al nord con piogge e rovesci sparsi, anche temporaleschi dal pomeriggio, in serata neve in arrivo sulle Alpi oltre i 1200m, poi anche su nord Appennino in nottata. Temperature in calo al nord, sensibile entro sera. Al centro nuvolosità variabile con locali rovesci, specie all'interno, al sud bel tempo.



domenica 5 maggio: al mattino su nord-est, basso Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna molto nuvoloso con piogge e rovesci, nevosi a quote anche basse per la stagione (700-900m), locali grandinate, schiarite favoniche su ovest Lombardia ed alto Piemonte, dal pomeriggio graduale miglioramento anche sui restanti settori ma ancora neve su est Alpi e zone alpine di confine in genere, ventoso e freddo. Al centro e sulla Sardegna da instabile a perturbato con pioggia, vento, temporali, poi anche neve in Appennino sin sotto i 1000m, localmente grandine, flessione sensibile delle temperature. Molto vento in Sardegna. Peggioramento anche al sud con piogge e rovesci sulla Campania e sul Molise, in giornata anche altrove.



lunedì 6 maggio: su medio Adriatico, meridione e basso Lazio instabile con rovesci, anche nevosi in Appennino oltre i 1000m, ventoso e freddo. Altrove nubi residue, ancora vento e freddo mattutino, con gelate nelle vallate alpine e del nord e centro Appennino.



martedì 7 maggio: nubi, vento e residui fenomeni al sud, bello altrove, rialzo moderato delle temperature.

