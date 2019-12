Meteo a 7 giorni: dall'Immacolata segnali d'inverno!

Si deve ancora esaurire l'ultimo scampolo di maltempo sulle isole e sul meridione, che già si pensa al passaggio di testimone tra l'autunno e l'inverno, che termicamente avverrà in modo soft, ma che invece a livello precipitativo si farà notare e non poco.



Infatti dalla seconda decade di dicembre assisteremo ad un repentino abbassamento del flusso perturbato atlantico sino all'area mediterranea: transiteranno così diversi fronti in maniera abbastanza rapida, in un contesto spiccatamente variabile ed anche caratterizzato da sbalzi termici moderati ma sufficienti a regalare anche episodi nevosi a bassa quota, segnatamente al nord.



Di tutto questo e molto altro tratterà la rubrica del "fantameteo", perché il primo vero episodio perturbato di stampo invernale dicembrino non si consumerà prima del 12-13 dicembre a quanto pare.



Da notare invece quasi nell'immediato il rischio di nubifragi tra Sardegna meridionale ed orientale (nel pomeriggio-sera di mercoledì 4) e quello su Calabria Jonica, Golfo di Taranto e Salento (nella giornata di giovedì 5).

Il Week-end dell'Immacolata invece trascorrerà abbastanza tranquillo su tutta l'Italia, anche se correnti più instabili cominceranno ad investire le Alpi già nel corso di domenica.



mercoledì 4 dicembre: ancora un po' di nubi sul Piemonte occidentale per venti da est, abbastanza soleggiato sul resto del nord e clima piuttosto freddo. Al centro peggiora in Sardegna con piogge e temporali, solo un po' di nubi in arrivo sulle zone peninsulari. Al sud nubi e rovesci in arrivo in Sicilia, altrove ancora parziali annuvolamenti ma con tendenza a peggioramento dal pomeriggio, associato a rovesci, intensi in serata su est Sicilia e Calabria jonica.



giovedì 5 dicembre: al nord tempo buono ma piuttosto freddo, al centro nubi sparse ma con fenomeni sporadici, migliora in Sardegna; ancora maltempo al sud con piogge e temporali, intensi su Golfo di Taranto e Salento. Temperature in diminuzione al sud.



venerdì 6 dicembre: al sud ancora nuvoloso con qualche precipitazione sul basso Tirreno e il basso Adriatico, altrove tempo buono, freddo notturno e mattutino (moderato).



sabato 7 dicembre: al nord e al centro tempo buono, locali nebbie sulla Pianura Padana e nelle valli del centro. Al sud residui addensamenti ma tempo asciutto. Temperature in rialzo in quota, stazionaria nei bassi strati.



domenica 8 dicembre: nubi parziali al nord, specie su Alpi e Liguria, ma tempo asciutto, un po' di nubi anche in Toscana, bel tempo altrove, non freddo.



lunedì 9 e martedì 10 dicembre: passaggio a spiccata variabilità con qualche fenomeno passeggero in rapido trasferimento da nord-ovest verso sud-est, seguito da un rinforzo dei venti e da un moderato calo termico.



