METEO A 7 GIORNI: dal caldo intenso ai forti temporali

L'anticiclone nel giro di poco tempo verrà sostituito da una circolazione di tipo completamente diverso che vedrà la luce grazie allo sviluppo di un corridoio percorso da venti freschi occidentali. L'anticiclone di questi giorni porta con sé temperature così elevate che l'atmosfera non riesce a tenerle confinate nella fascia delle medie latitudini, troppo caldo concentrato in uno spazio limitato, una condizione di scarso equilibrio che porterà allo sviluppo di una figura anticiclonica isolata dal contesto dalla quale ha avuto origine, le masse d'aria subtropicali batteranno in ritirata verso sud ma lasceranno in eredità sulla Penisola Scandinava, una figura autonoma di alta pressione, una vera e propria "bolla" di aria calda, aggirata da ambo i lati, est ed ovest, da circolazioni più instabili e fresche. La circolazione in arrivo dall'oceano Atlantico, svolgerà un ruolo importante nel plasmare le condizioni atmosferiche previste nel weekend . Ecco la previsione del modello americano riferita a sabato 27 luglio:

La formazione di questo anticiclone in posizione del tutto anomala, contribuirà a spingere una attiva perturbazione sul Mediterraneo centrale proprio tra sabato e domenica. Ne saranno particolarmente colpite le regioni del versante tirrenico, laddove sono previsti forti temporali soprattutto tra sabato e domenica. Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello europeo per domenica 28 luglio:

Lo sviluppo successivo degli eventi, vedrà un ripristino abbastanza svelto delle condizioni anticicloniche sull'Italia già con l'inizio della prossima settimana. Le temperature saranno in ripresa ma non verranno raggiunti i valori elevati di questi giorni. Volgendo lo sguardo a livello sinottico europeo, nel corso della prossima settimana l'anticiclone tenterà di riprendere le redini di comando ma potrebbe risultare ancora minacciato dall'influenza instabile portata da una circolazione di bassa pressione che resterà attiva sull'Europa centrale ed occidentale.

Sintesi previsionale da venerdì 26 sino a giovedì primo agosto:

Venerdì 26 soleggiato e ancora caldo. Temporali in arrivo lungo la fascia alpina.

Sabato 27 temporali in arrivo al nord e sulle centrali tirreniche, qualcuno anche di forte intensità. Nubi di passaggio altrove. Calo termico.

Domenica 28 ancora instabile al centro ed al nord, con nuvolosità e temporali. Temperature più gradevoli e ventilazione più attiva.

Lunedì 29 migliora il tempo con nuovo rialzo termico.

Martedì 30 soleggiato con caldo moderato.

Mercoledì 31 torna qualche temporale al nord, soleggiato altrove. Caldo moderato.

Giovedì primo agosto qualche temporale al nord, soleggiato altrove. Caldo.