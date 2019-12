METEO a 7 giorni: da martedì ARIA FREDDA in arrivo, poi anche la NEVE?

Due colossi modellistici che "litigano" e i previsori che ci vanno di mezzo. C'è un grosso margine di incertezza sul tempo previsto dalla metà della prossima settimana. Lo abbiamo ampiamente ricordato in un articolo speciale dedicato stamane.



Ci sono però anche dei punti fermi: nel fine settimana il tempo risulterà discreto, pur in un contesto un po' variabile, poi arriverà una discreta dose di aria fredda nella giornata di martedì, grazie ad un afflusso dai quadranti settentrionali che potrà determinare anche qualche spruzzata di neve lungo l'Appennino e sicuramente nevicate un po' più rilevanti sui settori alpini valdostani.





Da mercoledì 11 ecco invece il grosso dilemma, che MeteoLive per il momento tenta di risolvere (almeno in parte) con una soluzione intermedia:

-un veloce passaggio instabile previsto tra mercoledì e giovedì, foriero anche di qualche debole nevicata



-un secondo e più incisivo passaggio perturbato nella giornata di venerdì tra nord e centro e sabato in parte anche al sud, accompagnato da nevicate a quote collinari al nord (la mappa proposta qui sotto si riferisce proprio alla media degli scenari del modello americano per venerdì 13 dicembre: