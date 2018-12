Meteo a 7 giorni: da lunedì il primo FREDDO, ma la neve?

Dopo un autunno decisamente mite ma anche particolarmente piovoso su 3/4 del territorio, eccoci ad affrontare il periodo più atteso dell'anno da tutti gli appassionati di meteorologia, quello invernale.



Il Ponte dell'Immacolata trascorrerà con un tempo spiccatamente variabile. Tra venerdì e sabato è previsto il transito di una veloce perturbazione che coinvolgerà soprattutto il centro e il sud, seguita da una domenica variabile e piuttosto ventilata.



Sarà proprio il vento a traghettare verso di noi da lunedì una corrente d'aria progressivamente più fredda da nord-est che coinvolgerà un po' tutta la Penisola, ma soprattutto l'area alpina e le regioni adriatiche.



Tale corrente rimarrà in nostra compagnia sino a mercoledì 12 dicembre, per poi lasciare il posto ad una virata delle stesse dai quadranti occidentali. E qui si entra in un campo minato, poiché c'è un 25% di possibilità che ne possa derivare anche un breve risvolto nevoso sino a quote pianeggianti sul nord-ovest, mentre appare comunque probabile il passaggio più o meno organizzato di un fronte (con annessa piccola depressione) su gran parte delle regioni.



Quel che sembra certo è che dà lì partirà un addolcimento delle temperature che dovrebbe continuare per qualche giorno.



SINTESI PREVISIONALE SINO a GIOVEDI 13 DICEMBRE:

venerdì 7 dicembre: dapprima bel tempo quasi ovunque salvo nubi e piogge residue su Sicilia e Pelagie ma in miglioramento, nel corso della giornata nubi in arrivo sulla Liguria e sulla Toscana con piovaschi. Nuvolaglia medio alta in progressivo aumento anche sul resto del nord e del centro, abbastanza soleggiato al sud. Clima non freddo.



sabato 8 dicembre: molto nuvoloso ovunque con piogge sparse e qualche rovescio, segnatamente sul nord-est, le regioni centrali tirreniche, in spostamento verso il meridione, al nord-ovest generalmente asciutto e con tendenza a miglioramento dal pomeriggio. Schiarite ovunque entro la serata. Temperature senza grandi variazioni.



domenica 9 dicembre: condizioni di generale variabile con ampie schiarite. Nubi più compatte sui settori alpini di confine con brevi nevicate annesse oltre i 1000m, locali rovesci anche su Puglia e basso Tirreno. Più ventoso, clima più freddo nelle Alpi.



tra lunedì 10 e martedì 11 dicembre; nuvolaglia sparsa sulle zone alpine di confine, medio Adriatico e meridione con brevi precipitazioni, nevose sulle Alpi sino nei fondovalle, su Marche ed Abruzzo in calo da 1200 a 600m. Altrove abbastanza soleggiato. Ventoso e più freddo.



mercoledì 12 dicembre: giornata piuttosto fredda ma soleggiata. Gelate estese durante la notte e nel primo mattino nelle valli del nord e del centro e nelle zone interne e di montagna del sud.



giovedì 13 dicembre: possibile moderato peggioramento a partire da ovest nel corso della giornata; non esclusa neve a bassa quota sulla Toscana oltre i 300-400m, e in pianura sul nord-ovest entro fine giornata. (Probabilità al momento non superiori al 25%).



