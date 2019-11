Meteo a 7 giorni: da domenica un altro VORTICE depressionario in azione sull'Italia

Siamo in attesa di una nuova perturbazione: essa colpirà essenzialmente nord e centro con piogge, rovesci e nevicate dalle quote medie sulle Alpi nella giornata di mercoledì 27, lasciando uno strascico di instabilità lungo il Tirreno nelle successive 24 ore.



Nella sequenza relativa agli accumuli di pioggia previsti, che vi proponiamo qui sotto, c'è l'intervallo compreso tra le 06 e le 18 di mercoledì 27, il successivo tra le 18 di mercoledì 27 e l'alba di giovedì 28 e infine si rimarca proprio l'instabilità prevista nel corso della giornata di giovedì sul Tirreno e marginalmente sull'estremo nord-est:

Dopo una fase più tranquilla, attesa tra venerdì 29 e sabato 30, ecco avanzare da ovest una nuova figura depressionaria che dovrebbe impegnare l'Italia a partire da domenica e a cominciare dalle regioni settentrionali, andando successivamente a pescare aria fredda di origine artica dal nord Europa, che però dovrebbe limitare la sua azione, peraltro molto marginale, al nord Italia tra lunedì 2 e martedì 3.



Eccolo allora il maltempo previsto per domenica 1 sul settentrione:

Il fronte legato alla figura depressionaria finirà per arcuarsi e ricevere un contributo di aria fredda dai valichi alpini nella notte su lunedì 2, che lo spingeranno verso le regioni centrali, come si nota nella mappa precipitativa qui sotto.

Il vortice ciclonico in approfondimento ne favorirà un avvitamento, spingendolo a riproporsi con effetto retrogrado ancora al nord nelle ore successive, specie al nord-est, ma nel contempo ad invadere il resto del Paese a partire dal basso Tirreno. Dunque si va incontro ad un'altra fase di maltempo tardo autunnale, più che da inverno vero e proprio come si era stimato sino a qualche emissione fa.



SINTESI PREVISIONALE sino a MARTEDI 3 dicembre:

mercoledì 27 novembre: peggioramento al nord, al centro, sulla Sardegna e sulla Campania, con piogge sparse e rovesci, limite della neve sulle Alpi tra i 1200 e i 1400m, ma con limite più basso ad ovest. Sul resto del Paese passaggi nuvolosi in un contesto asciutto e in parte soleggiato.



giovedì 28 novembre: al nord-ovest schiarite, irregolarmente nuvoloso sul nord-est ma con basso rischio di precipitazioni, nubi e rovesci sparsi ad intermittenza sul Tirreno dallo Spezzino alla Calabria, tempo migliore in Adriatico. Sempre mite per il periodo.



venerdì 29 novembre: residui addensamenti sul Tirreno e sulle Alpi ma con fenomeni sporadici o assenti, bel tempo altrove. Clima sempre mite.



sabato 30 novembre: tempo buono ma possibili nebbie nelle valli del nord e del centro associate a freddo umido.



domenica 1° dicembre: peggiora al nord e sulla Toscana con precipitazioni a partire da ovest, limite della neve a 900-1200m. Tempo migliore sul resto del centro e sulla Sardegna ma con tendenza a peggioramento entro sera, bel tempo al sud.



lunedì 2 dicembre: temporanea attenuazione dei fenomeni al nord con clima più freddo, al centro perturbato con piogge e temporali, in giornata ripeggiora sul nord-est e l'Emilia-Romagna, poi anche sulla Campania, limite della neve sulle Alpi orientali e Dolomiti in calo a 600-700m, nubi in arrivo anche sul resto del sud ma ancora asciutto.



martedì 3 dicembre: tempo instabile sull'insieme del Paese con fascia più perturbata in risalita dal centro verso il nord Italia, neve oltre i 1000-1200m sulle Alpi. Schiarite a tratti sul meridione, ventoso ovunque, ancora un po' di freddo umido al nord, mite altrove.





