METEO A 7 GIORNI: crollo termico con neve a bassa quota sulle adriatiche

Il primo atto della stagione invernale nell'anno 2019, come un orologio svizzero, è pronto a manifestarsi in questi primi giorni di gennaio, il mese dell'inverno per eccellenza. Proprio in questo momento, mentre vi stiamo scrivendo, una massa d'aria molto fredda di origine ARTICA trasborda dalle valli alpine ed appenniniche, portando con sè un ricambio d'aria ed una diminuzione (netta) delle temperature in vista a partire da questa sera. Nei prossimi giorni il tempo sul nostro Paese acquisterà caratteristiche invernali e dovremo aspettarci un ribasso considerevole della colonnina di mercurio tra giovedì e venerdì soprattutto lungo i versanti adriatici.



In quota troveremo una vigorosa circolazione di bassa pressione che sarà responsabile di precipitazioni, nevicate ed occasionali temporali sulle regioni del Mediterraneo orientale, i Balcani, la Grecia e l'Egeo. Parte di questa instabilità nelle prossime ore colpirà anche le regioni centrali e meridionali adriatiche, compresi i settori del Mezzogiorno. Tra giovedì e venerdì i fiocchi di neve potranno spingersi localmente sino a quote pianeggianti soprattutto su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia.



Con l'avvicinarsi del weekend dell'Epifania, l'anticiclone sull'ovest Europa tornerà in parte a distendersi sul nostro Paese, senza però riuscirci del tutto. Le temperature subiranno un parziale addolcimento soprattutto sulle regioni italiane occidentali (Sardegna e nord-ovest in primis), ma non saranno più raggiunti i valori di mitezza delle scorse giornate. Più freddo ed instabile al sud.



Sintesi previsionale da giovedì 3 gennaio a mercoledì 9:



Giovedì 3 e venerdì 4, instabilità protagonista delle regioni centrali e meridionali adriatiche, con neve possibile sino a quote pianeggianti. instabilità anche sulla Sicilia, la Calabria jonica e la Puglia, anche qui con neve a bassa quota. Bel tempo ma freddo e ventoso altrove.



Sabato 5 e domenica 6 (Epifania) residua instabilità al sud, bel tempo con ripresa termica altrove.



Lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 gennaio le regioni del sud ancora sotto tiro dell'instabilità a carattere freddo con neve anche a bassa quota sul lato adriatico e la Sicilia. Tempo migliore al centro e soprattutto al nord, dove le temperature saranno anche più miti.