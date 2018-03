Meteo a 7 giorni: ci attende un tempo dinamico con frequenti piogge, ma a Pasqua...

Le ultime folate di vento settentrionale interessano ancora parte del centro e il meridione, ma siamo alla fine. Già nella giornata di domani, martedi 27 marzo, la nostra Penisola verrà interessata da umide correnti atlantiche che porteranno il loro campionario di variabilità con precipitazioni più o meno frequenti.

In altre parole, il clima abbastanza freddo degli ultimi giorni verrà rimpiazzato da una situazione decisamente più primaverile; oltre ad un aumento delle temperature (che si porteranno su valori gradevoli) la nuova circolazione imporrà il ritorno della pioggia e della neve sulle Alpi a quote di media montagna.

Due le perturbazioni attese sull'Italia da qui a Pasqua; la prima agirà soprattutto al nord e su parte del centro nella giornata di giovedì 29 marzo (prima mappa); determinerà rovesci più o meno intensi e nevicate sulle Alpi tra i 1400 e i 1600 metri. Qualche piovasco si farà vedere anche tra la Campania e il Molise, mentre sul restante meridione il tempo resterà asciutto, mite e in larga parte soleggiato.

Una seconda e più intensa perturbazione agirà sempre al nord e al centro tra venerdì 30 e sabato 31 marzo.

In questo frangente saranno da mettere in conto rovesci e temporali anche forti specie al nord e sulle regioni tirreniche (al limite fino alla Campania) stante la costruzione di una depressione in prossimità del Golfo Ligure (seconda mappa).

Piogge anche sulla Sardegna, mentre sul restante meridione il tempo potrebbe mantenersi asciutto e in parte soleggiato specie su Sicilia e regioni estreme.

Cosa potrebbe succedere infine nelle giornate festive di Pasqua e Pasquetta? A Pasqua avremo probabilmente un tempo fresco e ventoso stante l'ingresso di forti correnti da nord-ovest. Qualche rovescio potrebbe interessare la Sardegna, il basso Tirreno e il nord della Sicilia, unitamente a bufere di neve sulle creste alpine di confine.

Pasquetta invece si prevede abbastanza stabile, con temperature in aumento e calo generale della ventilazione.

Se volete delucidazioni sul tempo a lungo termine leggete la rubrica "Fantameteo"; per il momento ecco la tendenza del tempo fino a lunedi 2 aprile (Pasquetta).

Martedi 27 marzo: tempo abbastanza buono ovunque. Un po' di nubi al nord con qualche piovasco sulle Alpi, nevoso sopra i 1500-1600 metri, per il resto tempo asciutto. Ulteriore aumento delle temperature.

Mercoledi 28 marzo: piovaschi su Liguria, Toscana, Lazio, neve sulle Alpi sopra i 1500 metri, altrove tempo asciutto e largamente soleggiato. Temperature miti.

Giovedì 29 marzo: instabile al nord, Toscana, Umbria e alto Lazio con piogge sparse ed occasionali rovesci nevosi sulle Alpi sopra i 1400-1600 metri. Sul resto d'Italia tempo abbastanza buono e mite specie al sud.

Tra venerdì 30 e sabato 31 marzo: maltempo su tutto il nord e il centro con precipitazioni anche intense e temporali. Al sud piovaschi sulla Campania, per il resto asciutto e in parte soleggiato. Neve sulle Alpi sopra i 1400 -1500 metri, un po' freddo al nord, molto mite al centro e al sud.

Domenica 1 aprile (PASQUA) qualche rovescio sul basso Tirreno, il nord della Sicilia, la Puglia e la Sardegna, neve sulle Alpi di confine; clima ventoso e fresco altrove, ma con belle schiarite.

Lunedi 2 aprile (PASQUETTA): bel tempo su tutte le regioni e generale attenuazione del vento, clima mite. Tendenza ad aumento delle nubi al nord-ovest in giornata senza fenomeni.