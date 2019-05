METEO A 7 GIORNI: capricci atmosferici alternati a pause soleggiate

L'aria artica che sta interessando la nostra Penisola, nelle prossime ore dovrebbe attenuare gradualmente la presa anche sui settori orientali e al meridione. La giornata di domani, martedi 7 maggio, dovrebbe essere la più stabile della settimana con tempo bello praticamente ovunque.

Si tratterà solo di un breve intervallo in quanto da ovest sopraggiungerà un nuovo elemento perturbato che farà sentire i suoi effetti tra mercoledi 8 e giovedì 9 maggio segnatamente al nord e al centro.

Ecco la situazione prevista in Italia per le ore centrali di mercoledi 8 maggio :

Le precipitazioni piu intense saranno presenti su Alpi e Prealpi, dove assumeranno carettere nevoso sopra i 1500 metri. Il resto del settentrione e la Toscana verranno coinvolti dal passaggio perturbato nella notte tra mercoledi 7 e giovedi 8 maggio, quando si saranno possibili anche rovesci temporaleschi.

La perturbazione non dovrebbe dare effetti sulla Sardegna e al meridione, a parte qualche rovescio sulla Campania e nelle zone interne nella giornata di giovedi.

Temperature piuttosto fresche al nord sotto precipitazioni, decisamente più miti al centro e al meridione stante il maggiore soleggiamento.

Venerdi sarà un'altra giornata di tregua con qualche rovescio limitatamente alle zone alpine e appenniniche durante il pomeriggio, mentre un nuovo peggioramento potrebbe affacciarsi sull'Italia durante il fine settimana stante la discesa di aria piuttosto fredda dalle latitudini settentrionali.

La mappa sinottica relativa alle ore centrali di sabato 11 maggio mostra il fronte freddo in azione al nord:

Notate l'alta pressione che si posizionerà sull'Europa occidentale, favorendo con il suo allungo verso le Isole Britanniche, la discesa di aria fredda da nord sull'Europa centrale e l'Italia.

Il tempo subirà una nuova instabilizzazione sulla nostra Penisola con rovesci e temporali più probabili e diffusi sui settori orientali; ecco la mappa della probabilità di pioggia imbastita questo pomeriggio sulla base dei 20 scenari che compongono il modello americano per domenica 12 maggio:

Dalla cartina si nota una probabilità di pioggia medio-alta sul nord-est, il versante adriatico e le zone interne, più bassa sul nord-ovest e sul Tirreno, addirittura nulla sulle due Isole Maggiori dove gli spazi di sereno dovrebbero essere dominanti.

Se volete delucidazioni sul tempo a lungo termine leggete la rubrica "Fantameteo", per il momento ecco la tendenza del tempo fino a lunedi 13 maggio.

Martedi 7 maggio bel tempo su tutta l'Italia a parte residui addensamenti al sud ed un aumento della nuvolosità al nord-ovest in serata, senza fenomeni. Freddo nelle valli interne al mattino, mite di giorno.

Mercoledi 8 maggio: nubi irregolari al nord e sulla Toscana con rischio di piogge sparse e rovesci, piu probabili sui settori alpini dove nevicherà sopra i 1500 metri. Tempo abbastanza buono al centro e al sud con temperature in aumento.

Giovedi 9 maggio: nubi sul nord-est e al centro con locali rovesci in attenuazione in serata, per il resto tempo abbastanza soleggiato e mite.

Venerdi 10 maggio bello ovunque a parte un po' di instabilità nel pomeriggio su Alpi e Appennino, clima ovunque gradevole.

Sabato 11 e domenica 12 maggio tempo nuovamente instabile sull'Italia ad iniziare dalle regioni settentrionali; fenomeni in estensione al resto d'Italia tra domenica 12 e lunedi 13 maggio, con effetti maggiori sui settori orientali, temperature in calo e clima ventoso.

