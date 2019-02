METEO A 7 GIORNI: cambiamento del tempo in vista dal prossimo weekend

L'anticiclone che ha interessato il bacino centrale del Mediterraneo in questi ultimi giorni, sarà destinato ben presto a cedere il passo all'arrivo di una figura di bassa pressione. Una nuova perturbazione ricca di aria fredda polare marittima, raggiungerà il bacino centrale del Mediterraneo a partire da domenica pomeriggio. A risentirne saranno inizialmente le regioni settentrionali del nostro Paese, laddove sono previste alcune precipitazioni soprattutto tra domenica pomeriggio e le prime ore di lunedì. Domenica sera qualche veloce precipitazione potrà interessare la Riviera Ligure di Levante, l'Emilia Romagna, la Toscana, nonchè l'arco alpino. Nelle prime ore di lunedì 11 febbraio, i fenomeni tenderanno a trasferirsi rapidamente sulle Marche, l'Abruzzo ed il Molise. Tra il pomeriggio di lunedì e le prime ore di martedì, le precipitazioni potranno ancora colpire Molise, Puglia, Calabria, Basilicata.



L'arrivo di questa perturbazione, annuncerà una rotazione del vento dai quadranti nord-orientali nel corso della prossima settimana. Pertanto dovremmo aspettarci un raffreddamento moderato delle temperature rispetto ai valori attuali, la riduzione della colonnina di mercurio si farà sentire soprattutto lungo i versanti adriatici. A livello sinottico generale, la circolazione atmosferica prevista sull'Europa la prossima settimana, sarà caratterizzata dalla presenza di un forte anticiclone sull'Europa occidentale. L'aria fredda di derivazione nord-est Europea, scivolerà lungo il fianco orientale di questo anticiclone.



Nel corso della prossima settimana, le condizioni atmosferiche sulle regioni settentrionali risulteranno particolarmente soleggiate. Le condizioni di visibilità potrebbero essere davvero eccezionali, grazie all'azione indotta dai venti secchi nord-orientali. Il tempo risulterà buono anche lungo i versanti del medio e basso Tirreno, mentre nuvolosità e qualche precipitazione potrebbe manifestarsi lungo i versanti del medio e basso Adriatico.



Sintesi previsionale da sabato 9 a venerdì 15 febbraio:



Sabato 9 nubi in aumento lungo i versanti tirrenici ma senza precipitazioni significative. Addensamenti di nubi medio-alte di passaggio al nord. Soleggiato altrove. Temperature miti.



Domenica 10 nuvolosità al nord e sulle centrali tirreniche, con qualche precipitazione sparsa in arrivo entro la serata. Variabilità lungo il medio e basso Tirreno e le due isole maggiori, schiarite sui versanti adriatici, mite.



Lunedì 11 nubi e precipitazioni progrediscono rapidamente verso le regioni centrali e meridionali, seguite da una riduzione delle temperature.



Martedì 12 addensamenti sulle regioni del Mezzogiorno, qualche fugace precipitazione sui versanti basso adriatici. Schiarite assolate altrove. Ventoso e più freddo.



Mercoledì 13 insistono residui fenomeni di instabilità sulle meridionali adriatiche. Nubi sparse anche sulle due isole maggiori. Sereno altrove. Ventilazione nord-orientale, freddo moderato più sensibile sulle adriatiche.



Giovedì 14 e venerdì 15 insiste una circolazione d'aria fredda nord-orientale sull'Italia. Annuvolamenti su basso Adriatico e settori jonici, schiarite assolate altrove.