METEO A 7 GIORNI: caldo intenso sino a venerdì, colpo di scena nel weekend

L'anticiclone di questi giorni "osa troppo", la potente ondata di caldo si spingerà verso latitudini insolitatamente settentrionali, tanto da arrivare a coinvolgere persino il Regno Unito con temperature sino a 10 gradi superiori alla norma. Picchi termici massimi sino a +40°C ed oltre, sono previsti sulla Francia e sulla Spagna a cavallo tra domani, mercoledì 24 e giovedì 25 luglio. Anche sul nostro Paese, l'apice dell'ondata di caldo si consumerà proprio tra quest'oggi, martedì 23, e venerdì 26 luglio, con temperature che potrebbero nuovamente portarsi nella soglia dei +40°C nelle zone interne del centro Italia (Toscana). Ecco una stima dei valori termici massimi previsti dal modello americano per giovedì 25:

In seguito cosa succederà?

Come si può osservare dalle carte di previsione qui proposte, riferite a sabato 27 e domenica 28 luglio, lo sviluppo degli eventi riferito al weekend, vedrà la luce lo sviluppo di un pattern cosiddetto "Scand positivo". In poche parole, un flusso di aria molto calda, dipanandosi in maniera eccessiva verso le alte latitudini, finirà col perdere l'alimentazione subtropicale, dando luogo allo sviluppo di quello che possiamo definire come "cut-off". In questo caso un cut-off creato non dall'aria fredda, bensì da una massa d'aria calda che dopo aver perso il contributo subtropicale, rimane isolata alle latitudini scandinave.



Questa evoluzione compare un po' a sorpresa nelle maglie deterministiche e questa mattina anche dalla media ensemble degli scenari proposti sia dal modello europeo che dal modello americano. Ecco la previsione del modello europeo riferita alle prime ore di sabato 27 luglio:





Conseguenze?



I modelli quest'oggi identificano lo sviluppo di un canale d'aria più instabile percorso dalle masse d'aria fresche di origine oceanica. Questo canale riuscirebbe a spingersi sino al Mediterraneo, dando luogo ad una fase temporalesca anche sull'Italia proprio nel weekend. Sabato 27 e domenica 28 ne sarebbero coinvolte soprattutto le regioni settentrionale e parte di quelle centrali, all'inizio della prossima settimana l'instabilità potrebbe spingersi (attenuata) anche al sud. Ecco la previsione del modello europeo riferita a domenica 28 luglio:

Sintesi previsionale da mercoledì 24 sino a martedì 30:

Mercoledì 24 soleggiato e stabile ovunque. Molto caldo nelle zone interne con picchi termici massimi che potranno sfiorare i 40 gradi.

Giovedì 25 apice dell'ondata di caldo, con tempo stabile e assolato.

Venerdì 26 ancora caldo molto intenso al centro ed al sud. Arrivano i primi temporali al nord.

Sabato 27 temporalesco al nord, con fenomeni possibili anche lungo le coste e nelle pianure. Il caldo intenso batte in ritirata al centro ed al nord.

Domenica 28 ancora instabile e temporalesco al nord. Temporali che raggiungono anche il centro. Soleggiato al sud. Calo termico.

Lunedì 29 qualche temporale si spinge al Mezzogiorno. Migliora sulle altre regioni. Ripresa termica più sensibile al nord.

Martedì 30 ripristino di condizioni soleggiate ma con temperature più gradevoli.