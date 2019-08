METEO A 7 GIORNI: caldo intenso al centro ed al sud, qualche temporale al nord

Nei prossimi giorni l'Europa diventerà protagonista di un vero e proprio braccio di ferro tra due circolazioni dalla natura molto diversa; nella parte nord-occidentale del continente troveremo infatti masse d'aria più fresche di origine atlantica che verranno messe a stretto contatto tra una circolazione assai più calda di origine continentale africana. Quest'ultima circolazione associata a condizioni di alta pressione, coinvolgerà più da vicino le vicende atmosferiche previste sul nostro Paese. I modelli confermano infatti persistere di una forte ondata di caldo espressamente indirizzata alle regioni del centro e del sud almeno sino all'inizio della prossima settimana. Nelle prossime ore il passaggio della coda di una perturbazione, oltre a portare dei nuovi temporali su Alpi, Prealpi e Valpadana, verrà seguita da un leggero calo della temperatura al centro ed al nord (giovedì 8 agosto). Ecco le temperature previste sul nostro Paese nel pomeriggio di domani:

Proprio nel fine settimana i modelli mettono in luce nuovamente il rinforzo dell'alta pressione accompagnata da temperature elevate su Mediterraneo centrale ed orientale. Questa seconda controffensiva anticiclonica sarà forse la più intensa dell'intero periodo, quest'ultima colpirà nuovamente il centro e del sud con temperature particolarmente elevate, localmente saranno possibili picchi sino a 40 gradi. Ecco la previsione del modello americano sulle temperature previste alla quota di circa 1500 metri sabato 10 agosto:

Nel corso della prossima settimana la circolazione di bassa pressione prevista insistere sull'Europa occidentale, tenterà un nuovo approccio verso il Mediterraneo. Ne potrebbero conseguire nuove occasioni di temporali al nord, persistenza del caldo almeno in un primo momento sulle regioni del centro e del sud. La circolazione depressionaria farà infatti fatica ad avanzare in maniera decisa verso il Mediterraneo, verrà insomma a crearsi una situazione di stallo, con due figure bariche in una sostanziale situazione di equilibrio. Ecco la previsione del modello europeo riferita a martedì 13 agosto:

Sintesi previsionale da giovedì 8 a mercoledì 14:

Giovedì 8: tempo in miglioramento al nord con lieve flessione termica. Qualche spunto di instabilità anche al centro, soleggiato al sud.

Venerdi 9: soleggiato ed estivo con temperature in salita.

Sabato 10 e domenica 11: weekend di tempo soleggiato comntemperature elevate. Picchi termici più rilevanti al cenro ed al sud con valori possibili sino a 40 gradi.

Almeno sino al prossimo mercoledì il caldo (intenso) è previsto insistere sulle regioni del centro e del sud Italia. Farà caldo anche al nord ma resterà elevato il rischio di temporali lungo la fascia alpina.