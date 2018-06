Meteo a 7 giorni: CALDO in arrivo sullo Stivale!

Arriva l'anticiclone africano e porta con sè il caldo, quello serio, anche se non eccezionale e intervallato da qualche momento più fresco e magari pure temporalesco al nord.



L'anticiclone sarà comunque il protagonista assoluto della prossima settimana al centro e al sud, dove sin da venerdì e per almeno una settimana andrà a regalare sole e temperature in progressivo rialzo a partire da isole maggiori e regioni tirreniche.



Sulla Sardegna, le regioni centrali tirreniche, successivamente anche in Sicilia e in Puglia farà decisamente caldo e, con il passare dei giorni, potranno essere raggiunti anche picchi di 36-37°C, come succede del resto molto spesso quando una massa d'aria simile ci raggiunge dai primi giorni di luglio.



Al nord, dopo un rialzo repentino dei valori atteso tra sabato e domenica, per lunedì 2 luglio è atteso il rientro di una corrente orientale più fresca , che mitigherà di qualche grado le temperature massime.



Da martedì 3 luglio anche al settentrione tornerà a far caldo ma sulle Alpi non mancherà qualche disturbo temporalesco, che potrebbe accentuarsi nella giornata di giovedì 5, coinvolgendo anche le pianure a nord del Po, ma il condizionale è d'obbligo, poiché i modelli NON sono affatto convinti del passaggio di questo impulso instabile.



SINTESI PREVISIONALE SINO A GIOVEDI 5 LUGLIO:

venerdì 29 giugno: residui addensamenti, specie sui rilievi, in un contesto soleggiato e moderatamente più caldo.



sabato 30 giugno: soleggiato e caldo ovunque, specie sulle Isole Maggiori, le regioni tirreniche ed il catino padano.



domenica 1° luglio: giornata molto calda sull'insieme del Paese, punte di 34-35°C, soprattutto sulla Sardegna interna.



lunedì 2 luglio: rientro di un po' d'aria fresca da est al nord con annuvolamenti su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana ma senza piogge, temperature in calo. Al centro e al sud soleggiato e ancora caldo.



martedì 3 luglio: al nord di nuovo soleggiato e più caldo ma sulle Alpi nel pomeriggio possibile qualche breve rovescio o temporale, al centro e al sud ancora bello e caldo.



mercoledì 4 luglio: la situazione non cambierà di molto. Ancora nubi sparse e qualche fenomeno pomeridiano o serale lungo le Alpi e le Prealpi, per il resto tanto sole e caldo, anche intenso al sud e le zone interne del centro, la Sardegna e l'Emilia-Romagna.



giovedì 5 luglio: possibili temporali più organizzati su Alpi e Prealpi, qualcuno anche in Valpadana entro sera. Ancora sole e caldo altrove.