Meteo a 7 giorni: CALDO contro i TEMPORALI

La prima decade di giugno sfonderà un poderoso braccio di ferro tra una potente depressione che interesserà lo scacchiere occidentale europeo ed un promontorio stabilizzante poco mobile che si ergerà su tutto il Mediterraneo centro-orientale e parte dell'Italia.

Nella giornata di domani, martedi 4 giugno, l'Italia risentirà ancora (in parte) della vecchia depressione ormai in allontanamento verso la Grecia. Ecco le previsioni grafiche per il pomeriggio della giornata medesima:

Alcuni temporali agiranno ancora sull'Appennino centro-meridionale durante il pomeriggio, ma saranno il canto del cigno di una situazione ormai in via di attenuazione. Sul resto d'Italia il tempo sarà buono e caldo, anche se qualche temporale nelle ore pomeridiane sarà possibile lungo i rilievi, senza sconfinamenti su pianure e coste.

Successivamente, la pressione inizierà a calare su tutto il comparto occidentale dell'Europa e di rimando tenderà ad aumentare più ad est, in direzione del Mediterraneo centro-orientale. Ecco la situazione prevista per giovedi 6 giugno:

Notate il corridoio di correnti sud-occidentali che impegnerà le nostre regioni centro-settentrionali. Al nord saranno possibili anche temporali piuttosto forti specie su Alpi, Prealpi e settori di pianura più settentrionali.

Il caldo inizierà invece a montare sulla Sicilia e le estreme regioni meridionali, dove oltre all'aumento delle temperature avremo anche una completa stabilizzazione del tempo.

Successivamente, l'azione "a fisarmonica" della depressione sull'Europa occidentale ne imporrà un temporaneo arretramento; tra venerdi 7 e sabato 8 giugno quasi tutta l'Italia (ad eccezione forse delle estreme regioni settentrionali) saranno sotto sole e caldo:

Valori termici piuttosto elevati si faranno notare sulle regioni meridionali e sulla Sicilia, specie nelle zone più distanti dal mare.

Dopo di che, tra domenica 9 e lunedi 10 giugno , la fascia perturbata tornerà ad avvicinarsi all'Italia portando nuovi temporali al nord:

In questo frangente verranno coinvolte in parte anche le regioni centrali, mentre al sud e sulla Sicilia il tempo resterà stabile e caldo.

Per avere delucidazioni sul tempo a lungo termine leggete la rubrica "Fantameteo"; per il momento ecco la linea di tendenza del tempo per i prossimi sette giorni in Italia.

Martedi 4 giugno: ultimi temporali sulla dorsale appenninica centro-meridionale, in attenuazione, per il resto bel tempo; qualche isolato temporale anche sulle Alpi. Caldo.

Mercoledi 5 giugno: bel tempo al centro e al sud, nubi al nord con temporali in sconfinamento dalle Alpi verso le zone di pianura adiacenti. Caldo ovunque.

Giovedi 6 giugno: temporali anche forti al nord; nubi al centro con qualche rovescio all'interno, bello e caldo al sud.

Venerdi 7 e sabato 8 giugno: qualche temporale sulle Alpi ed occasionalmente sull'alta pianura, bello e caldo altrove.

Domenica 9 e lunedi 10 giugno torneranno i temporali al nord, qualcuno anche nelle zone interne del centro, stabile e caldo al meridione.

Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

www.meteolive.it