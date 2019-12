METEO a 7 GIORNI: breve parentesi NEVOSA al nord, ma arriverÃ  l'inverno per tutti?

Neve e freddo (moderato) si faranno notare al nord nell'arco delle prossime 72 ore: sarà il primo vero assaggio d'inverno, prima di una fase decisamente meno interessante, più mite per tutti e meno dinamica, che potrebbe anche protrarsi sin sotto le feste di Natale.

Intanto stanno per transitare in rapida successione due impulsi perturbati: il primo porterà spruzzate di neve sulle pianure del nord-est e dell'Emilia tra la serata di mercoledi e la mattinata di giovedì, il secondo, dalla traiettoria peraltro ancora incerta, dovrebbe attraversare tutto il nord dispensando accumuli nevosi compresi tra 1 e 4cm sulle pianure e qualcosa di decisamente più sostanzioso in montagna, lungo le coste pioverà.



E a proposito di pioggia i fenomeni risulteranno anche abbondanti lungo il versante tirrenico: dalla Toscana alla Campania, poi anche alla Calabria entro la serata di venerdì.



Nel fine settimana ecco riaffacciarsi la mitezza mediterranea, davanti ad una saccatura atlantica che stenterà a farsi strada verso levante; ma oltre che mite l'aria richiamata finirà per essere umida e questo comporterà annuvolamenti su Liguria, Toscana e gradualmente anche sul resto del nord e del versante centrale tirrenico.



Tra lunedì e martedì al nord-ovest e sulla Toscana sono attese anche delle piogge di debole intensità, con limite della neve piuttosto alta, mediamente oltre i 1300m. Sul resto del Paese non sono attese precipitazioni e il clima seguiterà a mantenersi mite.



SINTESI PREVISIONALE SINO A MARTEDI 17 DICEMBRE:

mercoledì 11 dicembre: sereno e freddo sino all'alba al nord e al centro, velato sul nord-ovest, nubi residue al sud con piogge sporadiche in esaurimento e tempo in miglioramento. Poi nubi in arrivo al nord e al centro; dalla sera deboli piogge su Spezzino, alta Toscana, spruzzate di neve su Ossola, Verbano, Valtellina, neve mista a pioggia su pianura lombarda orientale. Solo nubi sulle restanti zone del nord e del centro, tempo buono al sud. Temperature in calo al nord e in Toscana.



giovedì 12 dicembre: molte nubi al mattino sul nord-est e l'Emilia-Romagna con deboli nevicate su Trentino Alto Adige, pianura veneta, friulana, Emilia, pioggia su Romagna, asciutto sul resto del nord. Al centro nuvolosità irregolare con sporadici fenomeni, schiarite in arrivo da ovest. Al sud bel tempo. Temperature invariate.



venerdì 13 dicembre: al nord, sulle centrali tirreniche, la Sardegna e la Campania tempo perturbato con molte nubi e precipitazioni, temporalesche sul Tirreno, nevose anche in pianura o miste a pioggia al nord, specie su alte e medie pianure e poi arco alpino, neve più copiosa sulle Alpi, pioggia in Emilia-Romagna, costa ligure, asciutto sul medio Adriatico sino a mezzogiorno, poi rovesci di pioggia. In giornata migliora al nord-ovest e peggiora al sud con rovesci, specie sul basso Tirreno, ventoso ovunque, freddo umido al nord.



sabato 14 dicembre: ultimi fenomeni al mattino all'estremo sud, nubi sui rilievi alpini di confine occidentali con sporadiche nevicate, bel tempo sul resto del Paese. Temperature in aumento, salvo sotto eventuali strati nebbiosi presenti sulle pianure del nord.



domenica 15 dicembre: molte nubi su Toscana e Liguria con locali piogge, bello altrove. Mite per la stagione.



lunedì 16 e martedì 17 dicembre: al nord-ovest, sulla Toscana e sulla Sardegna molte nubi e qualche precipitazione sparsa, nevosa sui rilievi alpini solo oltre i 1400m, abbastanza o parzialmente soleggiato altrove e clima ancora mite.

