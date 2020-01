Meteo a 7 giorni: breve parentesi fredda in Adriatico e al sud, poi bel tempo ovunque

Il grosso ridimensionamento dell'irruzione fredda a ridosso dell'Epifania è il segnale di un anticiclone piuttosto forte che non vuole mollare di un miglio il suo dominio sul Mediterraneo centrale.



Sarà cosi almeno sino a sabato 11 gennaio, in attesa di capire se successivamente le sua posizione potrà cambiare. Nel frattempo la sfuriata fredda in arrivo nel fine settimana riguarderà essenzialmente i Balcani, influenzando solo marginalmente le nostre regioni adriatiche e un po' di più il meridione.



Su tutte queste zone però, oltre ad una moderata flessione delle temperature, si assisterà al massimo ad un rinforzo dei venti e a qualche debole precipitazione nevosa sui monti a quote basse: tutto finito entro il pomeriggio dell'Epifania.



Poi per tutti si tornerà alla protezione anticiclonica, a tanto sole e a temperature nel complesso miti, superiori alla media del periodo su coste, pianure del centro, del sud e zone di alta montagna, mentre in Valpadana e nei fondovalle alpini ed appenninici si accumulerà del freddo umido e potranno tornare le nebbie.



Un parziale strappo al dominio anticiclonico potrebbe essere rappresentato da una "mini goccia fredda", un piccolo vortice freddo in quota, in transito tra mercoledì 8 e giovedì 9 al centro e al sud, lungo il bordo dell'anticiclone, ma anche qui gli effetti risulteranno modesti, per lo più riconducibili ad un po' di variabilità e a qualche isolato rovescio.



SINTESI PREVISIONALE SINO A VENERDI 10 GENNAIO:

sabato 4 gennaio: nubi irregolari al centro, al sud e sull'arco alpino di confine ma con pochi fenomeni, sereno sulle pianure del nord, temperature senza grandi variazioni.



domenica 5 gennaio: rinforzo dei venti da nord, soprattutto in Adriatico e al sud e temperature in diminuzione. Nuvolaglia irregolare su est Alpi, medio Adriatico e meridione in genere, associata a qualche breve ed isolata precipitazione, nevosa oltre i 600m. Sereno altrove.



lunedì 6 gennaio: nubi al sud e sull'Abruzzo con brevi precipitazioni nevose a quote collinari lungo la dorsale appenninica, bel tempo altrove, un po' freddo, specie al sud e in Adriatico.



martedì 7 gennaio: bel tempo ovunque, salvo residui addensamenti al sud, temperature minime piuttosto basse, massime in aumento.



mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio: un po' di variabilità sul medio Adriatico e al sud ma con fenomeni davvero sporadici, temperature senza grandi variazioni.



venerdì 10 gennaio: bel tempo ovunque, clima mite in alta quota, sulle coste e sul Tirreno in genere.