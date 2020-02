Meteo a 7 giorni: breve ondata di FREDDO, poi si tornerà frettolosamente nella mitezza

Un po' di inverno verrà garantito nei prossimi tre giorni in Italia.

Un veloce impulso freddo di matrice artica irromperà sull'Europa centro-orientale nella giornata di martedi 4 febbraio, scivolando poi verso la nostra Penisola tra mercoledi 5 e giovedi 6 febbraio, con i massimi effetti lungo il versante adriatico e al meridione.

Arriverà anche un po' di neve a bassa quota sui rilievi centro-meridionali a dare una parvenza invernale ad una stagione deludende sotto ogni punto di vista; la neve si farà vedere anche sui soliti rilievi alpini confinali specie nella giornata di martedi 4 febbraio.

La prima mappa mostra le precipitazioni che avremo in Italia nell'arco di tutta la giornata di mercoledi 5 febbraio; i numeri rappresentano la quota delle nevicate:

Al nord, su gran parte del centro e sulla Sardegna non avremo fenomeni a parte qualche sconfinamento nevoso da nord sui rilievi alpini più orientali e sull'alta Valle d'Aosta.

Tempo instabile invece tra il sud delle Marche, l'Abruzzo, il Molise e tutto il meridione ad eccezione delle coste campane e della Sicilia centro-meridionale. La neve si farà vedere su queste aree attorno ai 300-400 metri, 600 metri sulla Sicilia settentrionale.

I venti forti da nord-est, oltre a determinare un calo della temperatura, ripuliranno le nostre città dagli inquinanti.

Il massimo del freddo si farà sentire probabilmente nella mattinata di giovedi 6 febbraio (leggi qui tutti i dettagli a riguardo: www.meteolive.it/news/Temperature/31/il-momento-pi-freddo-l-alba-di-giovedi-6-febbraio-/83883/) , poi l'azione pressante delle correnti miti farà sparire anche questo breve episodio invernale...e tutto ricomincerà da capo.

Ecco l'alta pressione di nuovo in piena azione sull'Italia nella gionata di venerdi 7 febbraio:

Sul fianco destro dell'immagine si notano le correnti fredde settentrionali in frettoloso allontanamento verso levante, sotto la spinta della mitezza esasperata proveniente dall'Oceano.

In men che non si dica verrà ripristinato lo scenario iniziale, ovvero con le correnti miti da ovest a lambire le regioni settentrionali unitamente all'alta pressione distesa sul Mediterraneo. Ecco la situazione attesa per domenica 9 febbraio:

Violente tempeste sconvolgeranno l'Europa settentrionale; da noi si rinnoverà invece la solita situazione fatta di mitezza e anticiclone che potrebbe segnare la definitiva sconfitta della stagione invernale sul nostro Paese.

Se volete delucidazioni sul tempo a lungo termine leggete la rubrica Fantameteo; per il momento ecco la tendenza fino a lunedi 10 febbraio:

Martedi 4 febbraio: neve in arrivo sui settori alpini di confine, con qualche sconfinamento anche sui nostri versanti; tempo in peggioramento al centro e al sud con rovesci e quota neve in calo fino a 500-600 metri in serata sull'Appennino centrale; fenomeni assenti al nord, sulla Sardegna e il Tirreno, temperature in calo.

Mercoledi 5 febbraio: bello al nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna a parte residue nevicate sui rilievi alpini orientali, in attenuazione. Tempo instabile altrove con rovesci e neve sui 300-400 metri su Abruzzo, Molise, Lucania, Calalbria e Puglia; 600 metri sulla Sicilia. Ventoso e freddo ovunque con mareggiate lungo le coste adriatiche e al sud.

Giovedi 6 febbraio: sul medio adriatico e al sud nubi sparse senza più fenomeni, ma clima freddo e ventoso. Altrove bel tempo, freddo al mattino ovunque.

Venerdi 7 e sabato 8 febbraio bel tempo su tutte le regioni a parte nubi basse sul Tirreno, temperature in aumento.

Domenica 9 e lunedi 10 febbraio variabilità sulla nostra Penisola e clima mite, basso il rischio di fenomeni.

