Meteo a 7 giorni: breve DISTURBO al nord a metà settimana, poi tanto sole...

La seconda settimana di ottobre trascorrerà all'insegna del sole e bel tempo su molte regioni italiane. La prevista rimonta dell'alta pressione subtropicale sul Mediterraneo farà sfigurare (ancora una volta) l'autunno propriamente detto sul Bel Paese.

Sarà autunno di notte e al primo mattino per via delle temperature frizzanti; sarà autunno per qualche ora al mattino presto sulle pianure del nord e nelle valli incassate del centro per la presenza di banchi di nebbia; per il resto la situazione atmosferica che si verrà a creare sarà tutt'altro che autunnale sul Mediterraneo.

L'unica cosa da segnalare è il veloce passaggio perturbato che interesserà le regioni settentrionali tra il pomeriggio di mercoledi 9 e le prime ore di giovedì 10 ottobre. Si tratterà di una perturbazione veloce, a scarsa penetrazione che scivolerà verso est regalando qualche rovescio solo alle aree montuose.

Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'intera giornata di mercoledi 9 ottobre:

Il corpo nuvoloso sarà accompagnato da correnti occidentali molto selettive in fatto di fenomeni. A parte i rovesci che cadranno su Alpi, Prealpi, zone pedemontane adiacenti, Appennino Ligure orientale ed Alpi Apuane, sul resto del settentrione il tempo resterà asciutto.

Qualche rovescio legato alla vecchia circolazione presente sul nord Africa potrebbe interessare ancora la Sicilia orientale ed occasionalmente il sud della Calabria. Su tutte le altre regioni il tempo sarà stabile, soleggiato e con temperature superiori alle medie del periodo.

L'alta pressione raggiungerà il suo culmine tra venerdi e domenica. Ecco la mappa sinottica inerente a venerdi 11 ottobre:

Bel tempo ovunque con foschie e banchi di nebbia al mattino sulle pianure e le vallate interne in veloce attenuazione al sorgere del sole. Peggiorerà la qualità dell'aria nelle grandi città, stante la mancanza di ventilazione.

La situazione inizierà a cambiare a partire da lunedi 14 ottobre. Ecco la mappa:

Pur necessitando ancora di conferme, sembra probabile lo spostamento dell'alta pressione verso levante e l'incalzare da ovest di perturbazioni atlantiche foriere di precipitazioni. Sarà davvero così? Se volete saperlo, leggete la rubrica FANTAMETEO.

Per il momento, ecco la linea di tedenza del tempo per i prossimi sette giorni in Italia:

Martedi 8 ottobre: ultimi rovesci sulla Sicilia e sulla Calabria, per il resto soleggiato. Fresco al mattino, mite di giorno.

Mercoledi 9 ottobre: nubi irregolari al nord con piogge su Alpi, Prealpi, alte pianure, Appennino Ligure orientale ed Alpi Apuane. Qualche rovescio anche tra la Sicilia orientale e il sud della Calabria, bel tempo altrove. Molto mite ovunque.

Giovedi 10 ottobre: nubi sparse sul nord-est, Toscana, Umbria, alto Lazio e sulla Sicilia con qualche rovescio locale, bel tempo e molto mite altrove.

Da venerdi 11 a domenica 13 ottobre: bel tempo ovunque e temperature superiori alle medie.

Lunedi 14 ottobre peggiora al nord-ovest con piogge, bello e caldo altrove.

Previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI