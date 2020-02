Meteo a 7 giorni: blitz instabile prima del week-end, poi parentesi PRIMAVERILE

E' molto deprimente per gli addetti ai lavori raccontare l'ennesimo non inverno, una stagione umiliata da un doppio meccanismo inceppato, che sembra ormai volersi imporre come "normalità".



Cosi si cerca qualcosa che ravvivi un periodo davvero incolore per il Mediterraneo, non certo per il resto d'Europa che sta sperimentando una tempesta via l'altra, come conseguenza quasi automatica di questa strozzatura delle correnti.



Un blitz instabile interverrà sulle nostre regioni tra giovedì 13 e le prime ore di venerdì 14, portando un po' di neve su centro-est Alpi e qualche rovescio tra Triveneto, Emilia-Romagna, alto e medio Tirreno, poi regioni adriatiche.



Venerdì pomeriggio sarà già finito tutto e nel fine settimana 15-16 febbraio ecco qualcosa di già vissuto (vedi marzo 2004): l'inserimento di un cuneo anticiclonico subtropicale che spingerà aria particolarmente mite in direzione di tutta la nostra Penisola.



Le temperature saliranno sin verso i 15°C a 1500m, valori che normalmente si registrano in estate, ma le inversioni termiche ancora presenti al suolo e il mare fresco non dovrebbero naturalmente consentire il raggiungimento di valori estivi: non estivi ma MOLTO MITI si, specie sulle zone interne libere da nebbia, con punte anche over 20°.



Da domenica sera un flusso umido da ovest porterà un po' di nuvolaglia su Liguria, alta Toscana e Valpadana, ad annunciare il passaggio, peraltro molto strozzato e indebolito, di una perturbazione atlantica tra lunedì 17 e martedì 18 proprio sul settentrione e su parte del centro, facendo calare le temperature di qualche grado.



SINTESI GRAFICA sino a martedì 18 febbraio:

SINTESI testuale sino a martedì 18 febbraio:

mercoledì 12 febbraio: prevalenza di bel tempo, salvo qualche nube bassa insistente sul Tirreno, ventilazione mite occidentale.



giovedì 13 febbraio: nuvolaglia in arrivo su regioni tirreniche, Liguria, poi Valpadana centro orientale e regione alpina, ancora un po' di sole sul Piemonte e sul meridione in genere. Verso sera piogge e rovesci su Liguria, Toscana, Umbria, nord-est, Lombardia centro orientale, con neve su centro est Alpi oltre gli 800-1000m, peggiora anche su Lazio e Marche nella notte. Temperature in calo nei valori massimi.



venerdì 14 febbraio: dapprima ancora nubi residue su nord-est e regioni centrali con piogge su Marche ed Abruzzo, migliora su nord-ovest e centrali tirreniche, qualche rovescio nel corso della giornata su Molise e Puglia, sul resto del sud asciutto, tendenza a generale miglioramento.



fine settimana 15-16 febbraio: bel tempo ovunque e clima mite, con valori diurni ben superiori alla media, locali nebbie sulle pianure ma anche sulle coste, cosi come si verifica spesso a fine inverno. Domenica pomeriggio nubi in arrivo sul nord-ovest, specie Liguria, poi anche alta Toscana.



lunedì 17 febbraio: nubi tra nord e centro, qualche pioggia su Liguria, alta Toscana, pioviggini in Valpadana, per il resto asciutto, al sud ancora soleggiato. Temperature in lieve ulteriore calo ma sempre mite.



martedì 18 febbraio: schiarite al nord, variabile al centro e al sud ma con scarsi fenomeni, sempre mite.

