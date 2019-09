Meteo a 7 giorni: bel tempo alternato ad un po' di VARIABILITA' al nord

Dopo il transito della modesta perturbazione che attualmente sta dispensando qualche rovescio su parte del centro-nord, sull'Italia si ristabilirà il bel tempo. Ecco la situazione attesa per la giornata di domani, giovedi 26 settembre:

La coda della perturbazione darà luogo agli ultimi rovesci sul Salento in mattinata, ma con tendenza a miglioramento. Su tutte le altre regioni avremo condizioni di tempo buono o discreto senza ulteriori precipitazioni.

Il bel tempo dovrebbe continuare anche nei prossimi giorni, almeno fino al termine di settembre. Solo le regioni settentrionali saranno lambite da un flusso umido occidentale che potrebbe determinare un po' di variabilità nel week-end, ma con piogge complessivamente scarse.

Ecco la situazione sinottica estrapolata dal modello americano per la giornata di domenica 29 settembre:

Si nota il flusso umido occidentale (frecce rosse) che lambirà le regioni settentrionali con alcuni annuvolamenti. Le eventuali piogge saranno molto localizzate e limitate alla Liguria e all'arco alpino. Sul resto del nord non dovrebbe piovere a parte brevi episodi di pioviggini o sgocciolate.

Qualche addensamento potrebbe sforare anche al centro senza conseguenze precipitative, mentre al sud e sulle Isole avremo tanto sole e temperature tardo estive.

La medesima situazione resterà in piedi anche nei primi giorni della settimana prossima. Ecco la situazione sinottica estrapolata per martedi 1 ottobre:

Sull'Italia il tempo non cambierà molto, con un po' di variabilità che interesserà il nord e parte del centro con scarsi fenomeni. In Atlantico invece si compirà l'aggancio dell'uragano Lorenzo con il flusso perturbato delle medie latitudini. Tutto ciò avrà incerte conseguenze sull'Italia che la rubrica FANTAMETEO proverà ad analizzare; intanto diamo uno sguardo al tempo previsto fino a martedi 1 ottobre:

Giovedi 26 e venerdi 27 settembre bel tempo ovunque con nubi solo locali e basso rischio di pioggia...al massimo qualche rovescio giovedi sul Salento al mattino, in via di attenuazione, temperature in aumento.

Sabato 28 settembre un po' di variabilità al nord con qualche pioggia su Alpi e Liguria, bello e caldo al centro e al meridione.

Tra domenica 29 settembre e martedi 1 ottobre variabilità al nord e al centro con qualche pioggia su Liguria, alta Toscana, arco alpino; sul resto d'Italia tempo stabile, soleggiato e anche abbastanza caldo specie al sud e sulle Isole.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI