METEO A 7 GIORNI: battuta d'arresto dell'estate nei primi giorni di settembre?

Gli ultimi giorni di agosto si concludono sotto l'influenza di una figura di alta pressione che garantisce condizioni meteo stabili ed estive anche sul nostro Paese. Questo anticiclone occupa una porzione molto vasta d'Europa, portando temperature ancora una volta elevate e superiori alle medie del periodo, con scarti particolarmente rilevanti sul nord Europa. Il nostro anticiclone presenta tuttavia anche delle parti più deboli che in queste ore si fanno sentire soprattutto sulla Penisola Iberica, dove troviamo alcuni forti temporali. Questi temporali rappresentano il primo tentativo di conquista delle correnti oceaniche instabili nei confronti dell'Europa. Ecco la previsione del modello americano riferita a domani, mercoledì 28 agosto:

Per quanto riguarda il nostro Paese, la perturbazione che in queste ore sta coinvolgendo la Penisola Iberica, riuscirà a spingersi anche sul Mediterraneo centrale proprio tra mercoledì e giovedì, dando luogo a qualche temporale soprattutto sulla Sardegna. In linea generale per gran parte della settimana rimane abbastanza elevato il rischio di temporali nelle località interne e montuose soprattutto lungo l'Appennino. Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello americano per mercoledì 28 agosto:

Lo sviluppo del tempo relativo ai primi giorni di settembre, potrebbe portare un cambiamento più importante delle condizioni atmosferiche sul nostro Paese; qesto cambiamento potrebbe verificarsi per mezzo di una perturbazione Atlantica che potrebbe sfruttare un corridoio di ingresso preferenziale sull'Europa centro-occidentale, per aggiungere le latitudini del Mediterraneo. Ne potrebbe conseguire una fase di tempo instabile con temporali ed un calo della temperatura, segnando un break della stagione estiva. Ecco la previsione del modello americano riferita al 4 di settembre:

Sintesi previsionale da mercoledì 28 a martedì 3 settembre:



Mercoledì 28 rovesci e temporali raggiungono di gran carriera la Sardegna già dal primo mattino, entro sera temporali possibili anche sulla Sicilia. Temporali pomeridiani anche lungo l'Appennino. Lieve flessione termica.



Giovedì 29 ancora instabilità a carattere sparso sul Mezzogiorno, soleggiato e più stabile altrove. Caldo.



Venerdì 30 tornano i temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Bel tempo lungo le coste e nelle pianure, caldo.



Sabato 31 e domenica primo settembre ancora tempo incerto al sud, con temporali possibili a carattere sparso ma anche di tipo marittimo. Più soleggiato al nord. Caldo moderato.



Lunedì 2 e martedì 3 settembre potrebbe entrare in gioco qualche temporale anche al nord, associato a calo termico.