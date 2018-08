METEO A 7 GIORNI: battuta d'arresto dell'estate, FORTI TEMPORALI in arrivo

L'anticiclone è riuscito almeno temporaneamente a "tappare il buco" lasciato aperto dalla circolazione depressionaria che ci ha interessati lo scorso weekend; è un'estate debole e fiaccata che dovrà, ironia della sorte, fare i conti con una nuova offensiva di natura instabile prevista dai modelli sul finire della settimana. A farne le spese a fasi alterne saranno un po' tutti i settori italiani attraverso nuovi temporali ed una riduzione del quadro termico generale questa volta con caratteristiche permanenti.

A seguito di questo passaggio infatti, i modelli non vedono piú fasi di caldo intenso con valori termici superiori diffusamente ai 30 gradi. È la battuta d'arresto all'estate che in molti si aspettavano, altrettanti speravano non arrivasse mai.

Dunque ecco i TEMPORALI in arrivo venerdì a partire dal nord, per poi diffondersi sabato e domenica anche al centro ed al sud, ove un vistoso vortice ciclonico in quota, promette di sostare diversi giorni, portando con sè quel cambiamento permanente del quadro termico generale che vi abbiamo appena citato.

Venerdì e sabato i temporali più importanti riguarderanno principalmente le regioni del nord con particolare riferimento della Liguria, l'Emilia Romagna, il Veneto ed il Friuli, andando avanti col calendario e quindi spingendo il nostro sguardo alla prossima settimana, i veri protagonisti di questa ondata di maltempo saranno i settori centrali e meridionali italiani che sperimenteranno frequenti temporali per più giorni consecutivi, almeno da domenica 2 settembre sino a mercoledì 5.

Sintesi previsionale da giovedì 30 agosto a mercoledì 5 settembre:

Giovedì 30 primi temporali in arrivo al nord, bel tempo altrove. Caldo.

Venerdì 31 temporali al nord soprattutto dalla sera, nubi di passaggio al centro ed al sud. Ancora caldo.

Sabato primo settembre temporali al nord e su parte del centro. Calo termico su questi settori. Bel tempo al sud.

Domenica 2 settembre temporali al centro e parte del sud. Fresco e ventilato con nubi di passaggio al nord.

Lunedì, martedì e mercoledì prossimo vi saranno parecchi temporali a spasso per il centro ed il sud Italia. Clima ventilato e gradevole.