Meteo a 7 giorni: AUTUNNO, ora comando io!

Alte pressioni sempre più deboli e depressioni atlantiche maggiormente intraprendenti nel volgere il loro piovoso ruolo sulla nostra Penisola.

Dopo una lunga assenza, nella giornata di giovedì 11 ottobre le piogge torneranno a bagnare le regioni di nord-ovest e in parte l'alto e medio Tirreno; la speranza è che non si passi dal nulla al troppo, ma che si tratti di piogge benefiche per i terreni.

La perturbazione resterà arenata in loco prima di essere distrutta dalla temporanea rimonta dell'alta pressione attesa tra venerdì e sabato. Di conseguenza il prossimo fine settimana si presenterà discreto sulla nostra Penisola, con temperature gradevoli e limitati episodi piovosi relegato perlopiù alle Isole.

L'autunno inizierà a fare la voce grossa all'inizio della settimana prossima, muovendo le fila di due distinte perturbazioni.

La prima sarà in azione sull'Italia tra lunedi 15 e martedi 16 ottobre. Come vedete dalla seconda mappa, il fronte coinvolgerà soprattutto la Sardegna ed i settori di Ponente, avanzando successivamente verso il centro e il meridione.

Nella giornata di mercoledi 17 ottobre (terza mappa) la sopracitata perturbazione lascerà in eredità una blanda depressione sulla nostra Penisola. Questa si comporterà da polo attrattore nei confronti di altri impulsi perturbati provenienti dal nord Atlantico e centrifugati dalla vasta depressione presente da giorni in sede inglese.

In altre parole, l'autunno potrebbe fare il suo ingresso in pompa magna sull'Italia a suon di perturbazioni e piogge, sotto l'egida di temperature progressivamente più basse.

RIASSUMENDO: giovedì 11 ottobre maltempo al nord-ovest, Sardegna ed in misura minore sul medio e alto Tirreno, con piogge e temporali intensi specie sulla Liguria e il Piemonte. Altrove nubi sparse con belle schiarite e precipitazioni assenti.

Venerdì 12 e sabato 13 ottobre: tempo abbastanza buono in Italia con qualche rovescio tra la Sardegna e la Sicilia; per il resto tempo soleggiato e molto mite con scarsi annuvolamenti nelle zone interne.

Domenica 14 ottobre: qualche pioggia al nord-ovest, Sardegna, Sicilia, per il resto asciutto e in parte soleggiato. Temperature sempre gradevoli.

Lunedi 15 e martedi 16 ottobre il tempo tenderà a peggiorare su nord-ovest, Tirreno e Sardegna, in trasferimento verso tutto il centro-sud nella giornata di martedì. Temperature in calo.

Mercoledi 17 ottobre: rovesci al sud e sulla Sicilia, variabile altrove con piogge poco probabili.

Giovedì 18 ottobre: nuovo peggioramento al nord e sul Tirreno con piogge, più asciutto il tempo altrove.