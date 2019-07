Meteo a 7 giorni: aumentano i temporali al nord, soleggiato e caldo altrove

In queste ore l'anticiclone tende gradualmente ad attenuarsi spostando il proprio baricentro verso il Mediterraneo, ne consegue una accentuazione dell'instabilità che si fa vedere soprattutto sulle regioni settentrionali, laddove nelle ultime ore si sono verificati diversi temporali che hanno interessato anche le zone di pianura. Nella giornata di domani, mercoledì 3 luglio, le regioni del nord verranno colpite ancora da nuovi temporali con la formazione di un cluster di cumulonembi associato a precipitazioni anche sulla Val Padana. Questa situazione di instabilità sarà provocata da un semplice abbassamento dei geopotenziali con relativa flessione delle temperature in quota, in mancanza di una perturbazione organizzata, dopo tutto il caldo dei giorni scorsi, saranno sufficienti questi due elementi per innescare questi forti temporali. Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello americano per mercoledì 3 luglio:

Nel periodo successivo, volgendo quindi il nostro sguardo alla seconda parte della settimana, i modelli mettono in luce il graduale spostamento del baricentro dell'alta pressione verso il Mediterraneo, in tal modo le masse d'aria più calde dovute ad un generoso contributo subtropicale africano, tenderanno ad interessare con più facilità le regioni del centro e del sud, lasciando ai margini quelle settentrionali. Da questo punto di partenza potrebbero svilupparsi delle nuove situazioni di instabilità più organizzata proprio all'inizio della prossima settimana, attraverso un graduale abbassamento nel flusso di correnti occidentali. Ecco la previsione del modello americano riferita a lunedì 8 luglio:

Sintesi previsionale da mercoledì 3 sino a martedì 9 luglio:

Mercoledì 3 luglio temporali anche intensi in arrivo al nord comprese le zone di pianura. Bel tempo al centro e al sud, caldo.

Giovedì 4 tempo stabile e soleggiato con spunti temporaleschi lungo i rilievi. Caldo.

Venerdì 5 giornata di tempo estivo con qualche temporale in più sui rilievi del nord. Caldo.

Nel weekend nubi sparse raggiungono le regioni centrali e settentrionali con qualche temporale sui rilievi. Ancora caldo intenso specie al sud.

Lunedì 8 e martedì 9 luglio passaggio temporalesco più organizzato sulle regioni del nord, associato a calo termico. Nubi di passaggio al sud.