Meteo a 7 giorni: attenzione al NORD-OVEST nel fine settimana!

Un paio di giorni di variabilità apriranno scenari altamente piovosi al nord e sulla Toscana tra sabato 19 e lunedi 21 ottobre, il tutto mentre il resto d'Italia, probabilmente, si crogiolerà sotto un clima tardo estivo per via delle correnti provenienti dal nord Africa.

La giornata di domani, giovedi 17 ottobre, vedrà il ritorno del sole pieno su diverse regioni dell'Italia centrale; ecco le previsioni grafiche:

Al nord assisteremo invece ad un aumento della nuvolosità con qualche locale pioggia sulla Liguria orientale e l'alta Toscana sotto l'egida di temperature molto miti.

Tra venerdi 18 e sabato 19 ottobre il tempo dovrebbe peggiorare ulteriormente sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, dove agiranno piogge sparse che nella giornata di sabato potrebbero essere anche intense specie al nord. Altrove assisteremo ad un aumento delle nubi con il sole che resisterà solo al sud accompagnato da temperature superiori alle medie del periodo.

Tra domenica 20 e martedi 22 ottobre prenderà forma la situazione di blocco; la prima mappa mostra la sinottica prevista in Europa per domenica 20 ottobre:

Si evince un flusso di correnti tese meridionali (frecce rosse) che andando ad impattare sul settore di nord-ovest darà luogo a piogge intense e temporali. Qualche pioggia sarà possibile anche sulla Toscana, mentre il resto d'Italia vedrà condizioni di variabilità con belle schiarite specie al sud e sulle Isole dove potrebbe fare quasi caldo.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando nella notte tra martedi 22 e mercoledi 23 ottobre, si nota il temporaneo isolamento della depressione in sede iberica congiunto ad un aumento della pressione sull'Italia.

Si tratterà però di un isolamento temporaneo in quanto una nuova saccatura in discesa dal nord Atlantico dovrebbe agganciare la sopracitata depressione, facendola muovere verso le nostra Penisola nelle giornate successive.

Per tutti i dettagli sul tempo a lungo termine potete leggere la rubrica Fantameteo; per il momento ecco la tendenza del tempo per i prossimi sette giorni in Italia.

Giovedi 17 e venerdi 18 ottobre bel tempo al sud, su gran parte del centro e sulle Isole. Nubi in aumento invece al nord con qualche pioggia su Alpi, Prealpi e Liguria. Un po' caldo al centro-sud, mite al nord.

Sabato 19 ottobre: cielo molto nuvoloso al nord e sulla Toscana con piogge sparse. Variabile sul resto della Penisola com prevalenza di sole al meridione e sulle Isole.

Tra domenica 20 e martedi 22 ottobre piogge persistenti al nord-ovest e in tendenza anche sulla Sardegna, nubi sparse sul Tirreno senza piogge, per il resto bel tempo.

Mercoledi 23 ottobre maltempo sulla Sardegna con piogge anche intense; piogge in attenuazione al nord-ovest, per il resto tempo abbastanza buono e molto mite.