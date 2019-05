Meteo a 7 giorni: arriva una perturbazione, poi variabilità

Maggio non ha affatto finito di stupirci. Niente giornate fotocopia, piene di fiori, pollini, ronzio di api ed uccellini cinguettanti, il tempo non farà da spettatore ed influenzerà le nostre giornate con passaggi piovosi e momenti instabili. Non mancheranno gli allagamenti derivanti da acquazzoni di notevole intensità (come quelli in figura).

Si comincerà da quello tra mercoledì 8 e le prime ore di giovedì 9 , una perturbazione abbastanza incisiva per il settentrione e per parte delle regioni centrali, più modesta per il sud, dove pioverà molto poco o non pioverà affatto.



Anche questo fronte depositerà un prezioso contributo di coltre bianca sui ghiacciai, una protezione importante in vista della stagione estiva ormai imminente. Dopo un paio di giorni abbastanza tranquilli, pur caratterizzati da una certa variabilità, l'attenzione va posta al fine settimana.



Infatti tra sabato sera 11 e domenica 12 maggio un nuovo vortice freddo attraverserà il Paese colpendo soprattutto le regioni di nord-est, l'Emilia-Romagna, poi le regioni centrali, per poi localizzarsi sul meridione, dove insisterà almeno sino all'alba di martedì, rinnovando le condizioni di instabilità e risucchiando aria fresca da NNE, che manterrà sostenuta la ventilazione quasi ovunque.



Nel frattempo una zona di alta pressione si eleverà rafforzandosi sull'ovest del Continente, interessando Iberia, Spagna e parte del Regno Unito, ma senza coinvolgere in modo diretto il nostro Paese.



Qui la sintesi grafica sino a martedì 14 maggio:





Qui la sintesi previsionale sino a martedì 14 maggio:

mercoledì 8 maggio: al nord-ovest molto nuvoloso con precipitazioni in intensificazione con il passare delle ore e limite della neve oltre i 1600-1800m sul settore alpino, localmente più in basso. Al nord-est, sull'Emilia-Romagna, la Toscana e il nord dell'Umbria nubi in arrivo con il passare delle ore e precipitazioni dal pomeriggio-sera, sul resto del centro nubi in arrivo nel corso della giornata ma con scarso rischio di fenomeni. Al sud ancora prevalenza di schiarite. Temperature in calo nei valori massimi al nord e nelle zone soggette a fenomeni.



giovedì 9 maggio: al mattino schiarite al nord-ovest, parziali addensamenti al nord-est, sull'Emilia-Romagna, regioni centrali, Molise e nord Puglia con brevi rovesci, schiarite su Sardegna e regioni centrali tirreniche, sul resto del sud irregolarmente nuvoloso ma generalmente asciutto, rotazione del vento a Maestrale, temperature in calo in Adriatico, in aumento al nord-ovest e sul Tirreno.



venerdì 10 maggio: alternanza di schiarite e di annuvolamenti ma senza fenomeni degni di nota, maggiori schiarite sulle pianure del nord, sulle regioni adriatiche e al sud. Temperature nel complesso miti.



sabato 11 maggio: nuvolosità variabile al nord con ampie schiarite, al centro nubi sparse in Appennino con qualche isolato rovescio di pioggia nel pomeriggio in Appennino. In serata peggioramento temporalesco al nord, specie sul nord-est e sull?Emilia-Romagna ma anche su centro-est Lombardia, Liguria di Levante con temporali sparsi, anche grandinigeni. Temperature in calo serale al nord.



domenica 12 maggio: temporali nelle prime ore su nord-est, Emilia-Romagna, poi migliora, molto instabile al centro con temporali sparsi, anche forti e più probabili nel pomeriggio, schiarite ma vento in Sardegna, peggiora al sud nel corso della giornata con rovesci e temporali a partire da Campania, Molise e Lucania. Temperature in calo.



lunedì 13 maggio: ancora instabile su medio Adriatico e meridione con rovesci e temporali che nel pomeriggio potranno coinvolgere anche Roma e il basso Lazio, schiarite altrove, ventilato ovunque, fresco.



martedì 14 maggio: situazione quasi fotocopia rispetto a quella di lunedì.



