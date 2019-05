Meteo a 7 giorni: arriva una fiammata CALDA?

La circolazione atmosferica sull'Italia è ancora condizionata dalla presenza di un vortice ciclonico tra i Balcani e il nostro meridione, che rimarrà in nostra compagnia almeno sino a domenica, determinando condizioni di instabilità su basso Lazio, Abruzzo e su gran parte del sud, altrove invece sarà già estate.



Un'estate normale, non ancora lanciata a tutta velocità, ma con temperature che potranno anche raggiungere e superare i 30°C in diverse località poste lontano dal mare nel corso della prossima settimana.



Al nord invece di tanto in tanto riuscirà a transitare la coda di qualche corpo nuvoloso di origine atlantica, come nella giornata di mercoledì 5 giugno, a cui si riferisce questa mappa tratta dal modello americano:

Successivamente l'affondo della saccatura sul Regno Unito verso l'Iberia potrebbe anche stimolare la costruzione di un temporaneo muro anticiclonico composto da aria molto calda proprio a ridosso del nostro Paese con acme tra giovedì 6 e venerdì 7 giugno, ma qui la previsione andrà rivisitata; infatti l'evoluzione di quella saccatura ad ovest non è ancora stata ben calibrata dai modelli.



Qui l'analisi per venerdì 7 giugno secondo il modello americano:

SINTESI PREVISIONALE sino a giovedì 6 giugno:

venerdì 31 maggio: al nord, sulla Toscana, l'Umbria e la Sardegna bel tempo e clima diurno praticamente estivo con punte di 27°C. Sul resto del Paese nuvolosità variabile con qualche spunto temporalesco, specie in Appennino e nel pomeriggio. Mite.



sabato 1° giugno e domenica 2 giugno: tempo simile, ancora qualche temporale lungo le zone interne ed appenniniche di Abruzzo, basso Lazio e meridione, tempo buono e caldo al nord, sul resto del centro e sulla Sardegna, pochi fenomeni anche in Sicilia.



lunedì 3 giugno: bel tempo quasi ovunque, qualche temporale possibile nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica centrale e meridionale e sull'arco alpino. Caldo in aumento anche al centro e al sud.



martedì 4 giugno e mercoledì 5 giugno: un po' di nubi al nord con locali temporali a ridosso delle montagne e sull'alta pianura, per il resto bel tempo e progressivamente più caldo, lieve calo termico solo nelle aree soggette a temporali.

giovedì 6 giugno: soleggiato e caldo ovunque, specie al centro e al sud.



