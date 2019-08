METEO A 7 GIORNI: arriva qualche temporale anche al centro ed al sud, vediamo quando

In questi giorni, una circolazione di aria stabile anticiclonica, continuerà a garantire condizioni di tempo soleggiato soprattutto al centro ed al sud. Questa figura di alta pressione dalle origini africane, rappresenta la risposta ad una vasta circolazione di bassa pressione che in queste ore colloca il proprio perno sul Regno Unito. Nelle prossime ore le regioni settentrionali dovranno fare i conti con le conseguenze instabili portate dalla circolazione più fresca atlantica che lambisce già da stamattina queste regioni, portando episodi temporaleschi che tenderanno a diventare più frequenti soprattutto nella giornata di domani, martedì 20 agosto. Ecco la previsione sulla probabilità della pioggia calcolata dal modello americano per domani pomeriggio, martedì 20:

Quanto durerà l'anticiclone africano sul nostro Paese?

Non troppo tempo. Dalla metà della prossima settimana infatti, il modello americano sembra confermare una generale attenuazione dell'alta pressione sulla nostra penisola; a prenderne il posto sarà una debole circolazione ciclonica alle quote superiori. Questa circolazione blandamente ciclonica NON avrà la forza necessaria di costruire un sistema nuvoloso organizzato, tuttavia dalla seconda metà della settimana favorirà lo sviluppo di temporali ad evoluzione pomeridiana, prevalentemente concentrati sui rilievi montuosi dell'Appennino. A tal proposito sembrerebbero particolarmente coinvolte regioni quali la Toscana, il Lazio, l'Umbria e la Campania. Di pari passo con questa attività temporalesca, ci aspettiamo un riduzione generale delle temperature a partire da giovedì. Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello americano per giovedì 22 agosto:

Allungando il nostro sguardo verso il fine settimana, le nuove insidie all'estate Mediterranea potrebbero arrivare questa volta da nord-ovest, attraverso un impulso di instabilità che approfittando del varco lasciato dall'anticiclone delle Azzorre, potrebbe raggiungere il nostro Paese ad iniziare dalle regioni settentrionali, portando anche qui una accentuazione dell'attività temporalesca.

Ecco la linea di tendenza calcolata del modello americano per domenica 25 agosto. L'attendibilità rimane ancora scarsa:

Sintesi previsionale da martedì 20 a lunedì 26:

Martedì 20 giornata di tempo stabile e soleggiato su quasi tutto il Paese. Temporali saranno possibili sull'angolo nord-occidentale. Temperature elevate specie al centro e dal sud.

Mercoledì 21 ancora qualche spunto temporalesco sulle Alpi orientali, soleggiato e caldo altrove.

Giovedì 22 si accende l'instabilità a sfondo temporalesco sull'Appennino centrale e settentrionale, con qualche fenomeno anche di forte intensità. Tempo migliore al sud. Lieve flessione termica.

Venerdì 23 ancora temporali lungo la dorsale appenninica, più sole lungo le coste e sulle pianure. Caldo moderato.

Sabato 24 e domenica 25 aumenta il rischio di temporali al nord, soleggiato altrove.

Lunedì 26 ancora dei temporali al nord, soleggiato altrove.