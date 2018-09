Meteo a 7 giorni: arriva la prima irruzione FREDDA a traghettarci in autunno?

L'insidioso vortice depressionario presente a ridosso delle nostre Isole Maggiori potrebbe essere foriero di fenomeni temporaleschi anche rilevanti nell'arco delle prossime 24 ore, poi perderà importanza e l'attenzione passerà su una moderata perturbazione atlantica che sabato transiterà a nord delle Alpi, influenzando però marginalmente anche il nostro settore alpino e soprattutto l'estremo nord-est.



Dietro ad essa in Valpadana filtrerà un po' d'aria fresca, che irromperà sulle Venezie sottoforma di venti di Bora tra la serata di sabato e l'alba di domenica, raggiungendo anche il catino padano e generando un po' di nuvolaglia bassa, specie a ridosso delle Prealpi.

Sulle restanti zone il tempo risulterà buono.



Con l'inizio della prossima settimana il tempo risulterà ancora influenzato dall'alta pressione ma le correnti in quota da nord-ovest diverranno sempre più invadenti sull'est europeo e lungo le nostre regioni adriatiche, veicolando anche una massa d'aria decisamente più fredda, che proprio la posizione dell'alta pressione al suolo finirà per veicolare in direzione del nostro Paese tra martedì 25 e giovedì 27 settembre.



Ne deriveranno nubi basse al nord-ovest senza conseguenze, un generale calo termico indotto dai venti di Grecale e dell'instabilità lungo le regioni adriatiche e meridionali con annesse alcune precipitazioni, che coinvolgeranno anche le estreme propaggini nord orientali dell'arco alpino.



L'entità del freddo in arrivo non è ancora chiara: ci sono emissioni anche estreme che fanno pensare ad un ridimensionamento delle temperature clamoroso, altre che invece depongono per una soluzione intermedia: cioè calo SI ma senza eccessi.



In ogni caso l'autunno vero ci appare sempre più vicino e non solo da calendario astronomico, come potrete leggere nella rubrica del "fantameteo".



SINTESI PREVISIONALE sino a giovedì 27 settembre:

venerdì 21 settembre: ancora temporali a ridosso delle Isole Maggiori, qualcuno anche sul meridione e le zone interne del centro, tempo migliore al nord. Sempre temperature miti o praticamente estive.



sabato 22 settembre: nuvoloso al nord con qualche rovescio nelle Alpi e sulla Liguria, nel pomeriggio solo sulle Venezie, segnatamente il Friuli Venezia Giulia, poi schiarite. Un po' di nubi anche al centro, specie sulla Toscana, ma con tempo asciutto. Bel tempo sulle regioni meridionali, salvo una residua instabilità a ridosso della Sicilia e del sud della Sardegna ma in attenuazione.



domenica 23 settembre: un po' di bora al nord con nubi basse sul catino padano occidentale e le Prealpi, poi schiarisce. Bello altrove. Temperature in lieve calo al nord e sul medio Adriatico.



lunedì 24 settembre: bel tempo e ancora piuttosto caldo, nubi in arrivo su Alpi, regioni di nord-est, velature sul resto del nord e al centro, ma senza conseguenze.



martedì 25 settembre: attivazione della corrente orientale al suolo, da nord in quota: nuvolaglia sparsa sul territorio ma senza fenomeni di rilievo, intensificazione dei venti, temperature in calo a partire dal settentrione.



mercoledì 26 settembre e giovedì 27 settembre: moderata irruzione fredda sull'Italia con nubi irregolari ovunque, locali precipitazioni su medio Adriatico e meridione, anche nevose sulle cime appenniniche e sui settori di confine dell'arco alpino orientale. Temperature autunnali, ventoso ovunque.