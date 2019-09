METEO a 7 giorni: aria fredda in agguato da martedì!

La Scandinavia e il suo freddo. Quel malloppo gelido sul nord Europa sta catturando l'attenzione di tutti. La prossima settimana riuscirà a sfondare almeno in parte verso sud quel freddo o scivolerà attenuato verso i Balcani?



Ormai sembra davvero possibile un veloce interessamento di tutta la Penisola tra martedì sera 1 e giovedì 3 con tanto di temporali, colpi di venti e un sensibile ridimensionamento delle temperature. Intanto in Lapponia non mancheranno le prime abbondanti nevicate:

Ecco il quadro barico atteso dal modello americano per giovedì 3 ottobre con la saccatura infilata sul Mediterraneo centrale e ancora risvolti instabili per il centro e il sud, insomma un quadro decisamente di stampo autunnale:

L'affondo freddo potrebbe essere comunque seguito da un ritorno dell'alta pressione oppure da una modifica sostanziale della configurazione barica sull'Europa. In pratica la corrente da nord potrebbe essere sostituita da una occidentale ondulata e favorevole a precipitazioni. Di questo però si occuperà la rubrica del "fantameteo".



IL TEMPO in SINTESI sino a VENERDI 4 OTTOBRE:

sabato 28 settembre: al nord nubi su Liguria, Lombardia, regioni di nord-est, Emilia, con locali piovaschi, specie sul levante ligure e l'alto Friuli, più sole sul resto del settentrione, nubi anche sulla Toscana e su Umbria e Lazio ma senza piogge o con solo piovaschi isolati, più sole su medio Adriatico e Sardegna. Bello al sud salvo addensamenti sulla Campania ma senza piogge. Caldo al sud, molto mite al centro, mite al nord.



Domenica 29 settembre: tempo simile con pochi fenomeni sulle zone già raggiunte da nuvolaglia sabato, a tratti ampie schiarite anche su queste zone, per il resto soleggiato e molto mite.



lunedì 30 settembre: abbastanza soleggiato salvo addensamenti su Liguria, Toscana ed arco alpino, nelle prime ore nubi basse in Valpadana e nelle valli del centro. Clima sempre mite.



martedì 1° ottobre: possibile peggioramento dalla sera al nord con piogge e temporali, accompagnati da un rinforzo dei venti e da un generale calo termico, neve oltre i 1800-2000m.



mercoledì 2 ottobre: migliora al nord-ovest per venti di foehn, ancora rovesci su nord-est ed Emilia-Romagna con neve oltre i 1500-1700m su est Alpi, temporali al centro, specie in Adriatico, in estensione verso il meridione, calo generale delle temperature anche al centro e al sud. Ventoso.



giovedì 3 ottobre: ultimi addensamenti sul nord-est, ma bello sul resto del nord anche se al mattino farà freddo per la stagione. Instabile al centro e al sud, specie su medio Adriatico, basso Lazio e meridione con piogge e rovesci temporaleschi sparsi, ancora ventoso e piuttosto freddo.



venerdì 4 ottobre: ultimi addensamenti al sud e sul medio Adriatico ma con pochi fenomeni, soleggiato altrove, ancora ventilato, sempre freddo al mattino.



