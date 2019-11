Meteo a 7 giorni: ancora PIOGGIA sull'Italia con poche pause asciutte

Una perturbazione tira l'altra. Il volto dinamico di novembre non ci lascerà almeno per un'altra settimana, promuovendo passaggi piovosi alternati a brevi fasi asciutte accompagnate anche da un po' di sole.

La direzione delle correnti, in prevalenza sud-occidentali, seguiteranno a penalizzare in termini di fenomeni soprattutto il nord e il Tirreno, anche se sulle altre regioni le occasioni piovose non mancheranno.

La prima perturbazione transiterà sull'Italia tra questa sera e la giornata di domani, martedi 19 novembre. Ecco la mappa simbolica:

Il nord e le regioni tirreniche saranno sotto la pioggia, con nevicate anche abbondanti sui settori alpini. Pioverà anche sulle Isole e su alcuni settori dell'Adriatico e del Meridione a testimoniare un passaggio piuttosto corposo in Italia.

Mercoledi avremo una relativa tregua con le ultime precipitazioni in fuga verso l'estremo nord-est; il sole potrebbe fare capolino su alcune regioni del centro-sud accompagnato da un clima abbastanza mite.

Cosa capiterà successivamente? Giovedi 21 novembre tornerà l'instabilità al nord e al centro come mostra questa mappa sinottica:

Una seconda perturbazione più debole ospitata in un cavo d'onda a basso geopotenziale, impegnerà il nord e il centro con piogge sparse e neve sulle Alpi. Qualche pioggia potrebbe arrivare anche sulla Campania, la Calabria e la Sicilia anche se si tratterà di precipitazioni perlopiù deboli.

Volgendo lo sguardo al fine settimana, come abbiamo anticipato in separata sede, le prime proiezioni delle mappe non sono entusiasmanti per chi sperava di vedere un po' di sole.

La situazione sinottica prevista tra sabato 23 e domenica 24 novembre mostra l'Italia interessata in pieno dall'ennesima perturbazione oceanica:

Sabato le precipitazioni saranno più probabili al nord e sul Tirreno, domenica al sud e sul medio Adriatico...il tutto accompagnato da temperature fresche.

E lunedi? Arriverà una tregua per tutti...

In gergo tecnico viene chiamato cuneo di alta pressione "interciclonico", ovvero una temporanea fase di tempo più stabile tra la perturbazione sulla destra dell'immagine (che se ne va) e quella sulla sinistra che inizierà ad interessarci a partire da martedi 26 novembre.

Questo tipo di tempo continuerà anche in seguito? Se volete saperlo leggete la nostra rubrica "Fantameteo"; per il momento ecco la tendenza del tempo in Italia fino a lunedi 25 novembre.

Martedi 19 novembre: maltempo al nord e al centro con piogge sparse e rovesci, limite della neve sui 600-700 metri sul nord-ovest, 1200-1300 metri al nord-est, con quota in graduale rialzo nel corso della giornata; qualche pioggia anche su Calabria, Sardegna, Sicilia e Campania, per il resto tempo asciutto.

Mercoledi 20 novembre: ultime precipitazioni al nord-est in attenuazione, per il resto pausa asciutta con un po' di sole. Mite al centro-sud, un po' freddo al nord.

Giovedi 21 e venerdi 22 novembre tempo instabile al nord, Sardegna settentrionale e medio-alto Tirreno con rischio di rovesci e neve sulle Alpi. Più sole sul resto della Penisola.

Sabato 23 novembre maltempo al nord, Sardegna, medio-alto Tirreno con piogge anche intense e nevicate sulle Alpi, ancora in attesa le altre regioni.

Domenica 24 novembre maltempo al sud e sul medio-basso Adriatico con piogge anche forti, migliora invece al nord e sul Tirreno con schiarite.

Lunedi 25 novembre pausa asciutta e in parte soleggiata su tutta la nostra Penisola.

Le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località